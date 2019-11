La patronal de Las Palmas rechaza el pesimismo tinerfeño

silvia fernández las palmas de gran canaria

El aviso lanzado por la CEOE de Santa Cruz de Tenerife sobre la posibilidad de que la economía canaria registre un crecimiento negativo al menos durante dos trimestres seguidos el próximo año -lo que supondría entrar en una recesión técnica- no es compartido por la patronal de Las Palmas, que considerada «exagerada» la previsión.

El secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, reconoce que la situación económica actual no es buena, de hecho en el tercer trimestre de este año el PIB de Canarias creció solo un 0,2%, pero descarta que en 2020 se entre en crecimiento negativo. «Países como Alemania, que es uno de los principales emisores de turistas de Canarias, no ha entrado finalmente en recesión aunque se especuló con ello y eso es una buena señal», indicó García. En su opinión, en la medida que las tensiones e incertidumbres que hay en el horizonte -como el brexit y la guerra comercial- se vayan aclarando y reduciendo el sector turístico «puede no ir a peor». «Es cierto que la situación no es la mejor posible pero desde luego, según nuestras previsiones, hablar de una recesión ahora mismo no es adecuado», indica García, que apunta que la CEOE nacional tampoco contempla este escenario. «Hoy hoy por hoy habrá un crecimiento más bajo en 2020 pero no será negativo», advierte García, que deja claro que nadie tiene la bola de cristal y que en economía, como en todos los ámbitos de la vida, «todo es susceptible de empeorar y de cambiar».

En este punto, el secretario general de la patronal de Las Palmas coincide con la de Santa Cruz de Tenerife a la hora de valorar la necesidad de adopción de medidas prociclícas y de fomento de la inversión por parte del Gobierno de Canarias para alentar la actividad en un momento de parón económico.

«Cómo actúe el Gobierno es clave para que esta desaceleración sea mayor o menor. Por ejemplo aumentar la presión fiscal pondría las cosas peor porque supondría lastrar la competitividad de las empresas», apunta García.

Por lo que respecta al empleo, el secretario general de la CCE de Las Palmas considera que apenas se creará a lo largo de este año. En sintonía con las previsiones de la CEOE de Santa Cruz de Tenerife, García indica que la tasa de paro se mantendrá por encima del 20%.

Desde el Gobierno de Canarias, el viceconsejero de Hacienda y Planificación, Fermín Delgado, tildó ayer de «muy pesimistas» las previsiones de la CEOE de Santa Cruz de Tenerife y descartó una recesión para 2020. «El Gobierno ha elaborado los Presupuestos en función a una previsión de crecimiento baja, del 1,3%, por debajo de lo que estiman casi todos los centros de predicciones de España pero en ningún caso se prevé que vaya a ser negativa», indica Delgado.

rechazo de los sindicatos. El secretario general de Comisiones Obreras en Canarias (CC OO), Inocencio González, rechazó ayer, en base a los informes que maneja la organización y otros externos, que la economía de las islas vaya a entrar en recesión técnica el próximo año. «Está claro que hay una situación de enfriamiento y de crecimiento muy débil. El propio Gobierno de Canarias ha realizado unos Presupuestos en función a un crecimiento muy moderado, del entorno del 1,3% interanual, pero no vemos una recesión», indica.

González critica el «alarmismo» que generan mensajes de este tipo en las empresas y las familias canarias. «Los empresarios mantienen una actitud más conservadora que afecta al empleo. Si ven que la situación económica empeora empiezan a hacer ajustes y normalmente se hacen los laborales, con el despido», indica. Las familias, por su parte, frenan en seco el consumo, apunta.