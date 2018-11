La Navidad y los tiempos solidarios

En Navidad se cumplen los sueños de los más pequeños, se encienden las luces de colores y el mundo se convierte en un lugar un poquito más solidario. En estas fechas proliferan las actividades de ayuda social como donaciones o eventos especiales dirigidos a sectores vulnerables de la sociedad. Y es que una pequeña acción, tanto personal como empresarial, puede marcar la diferencia.

En pleno siglo XXI y en lugar como Canarias, tristemente sigue existiendo un porcentaje muy alto de población que está en riesgo de pobreza y exclusión social. No en vano, la presidenta de Plataforma Pobreza Cero Canarias, Irene Bello, presentó hace pocos días unos datos que hablaban de casi el 50% de la población canaria. No está de más recordar que erradicar la pobreza es responsabilidad de todas las personas y empresas que habitamos este planeta, así como la construcción de un modelo de desarrollo que no comprometa a las generaciones futuras y que no deje a nadie más atrás.

Una acción suelta, esporádica, puede suponer el primer granito de arena de un proyecto mucho más mayor. En Sieper S.A. lo tienen muy claro y han comenzado una campaña navideña para que, junto a todos sus partners, esta Navidad sea un poquito más solidaria. Lo que han hecho es aunar esfuerzos para construir una campaña solidaria muy especial: por cada producto Junkers Bosch que se compre en Canarias, la empresa se compromete a donar 1 euro a favor de la Asociación Kairós, que ayudar a combatir el riesgo de pobreza en las familias. Todo el dinero recaudado se destinará a la compra de alimentos para estas familias.

La economía de un país debería ser capaz de establecer los mecanismos para generar riqueza y empleo suficientes para combatir el paro y cualquier atisbo de exclusión social. Pero, mientras eso no llegue, la solidaridad debe ocupar un lugar preeminente. Solidaridad pública, a través de las administraciones, estableciendo la ayuda social y el empleo; y la solidaridad privada y empresarial, cada uno en la medida de sus posibilidades, bien con ayudas directas a los más necesitados o bien a través de organizaciones benéficas como hacemos en Junkers Bosch. No se trata de crear dependencia, sino de intentar ayudar a los más castigados en unos años que han sido especialmente duros para la sociedad. Esta es una responsabilidad colectiva ineludible en tiempos difíciles.

La Navidad es una período del año en el que cantamos al amor y a la paz, unas semanas de dar más que recibir; de reflexionar y de meditar. Además, son fechas situadas al final del año, por tanto, son buenos momentos para hacer una evaluación de los aciertos, desaciertos y de las dificultades que se nos presentaron en el ejercicio de nuestras actividades cotidianas. Así, todas las empresas que colaboren con su pequeño granito de arena a ayudar a los más necesitados no recibirán nada más a cambio que la satisfacción de formar parte de ese sector que puede afirmar con orgullo que han colaborado en hacer el mundo un poco mejor. No es poca recompensa y en Junkers Bosch lo saben y lo celebran de la mejor forma posible: con solidaridad.