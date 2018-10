La innovación como medio para impulsar nuevos sectores productivos

de prácticas en empresa. Según afirma Marleen, «al estar apuntada en el programa de búsqueda de empleo de la Fundación me llega la información de todas las actividades que puedo hacer para mejorar mi CV. Así fue como me enteré del programa de Gestores de la Innovación y no lo dudé porque me pareció muy interesante. Tocan el tema del marketing digital y yo, como diseñadora gráfica, creo que encaja muy bien este conocimiento que actualmente piden muchas empresas, con lo que yo había estudiado».

El programa es gratuito y cuenta cona sistencia semipresencial y online para todos los estudiantes

Tal y como señala esta joven graduada, «hace aproximadamente un año y medio que terminé la carrera y tengo claro que debo seguir formándome

para tener más opciones laborales. Si me especializo en innovación

tendré más cabida en el mercado de trabajo y quiero ir más allá. Me encantaría continuar tras las prácticas que estoy ahora mismo haciendo en

el hotel Gloria Thalasso Palace, estoy contentísima. Estoy haciendo lo que

más me gusta, un proyecto de diseño de employee branding donde estoy

aprendiendo mucho. Si no puedo continuar aquí, a corto plazo buscaré empleo, pero ahora sabiendo que tengo algo nuevo y muy importante que

aportar a las empresas». Por su parte, José Luis explica que «parece que los que hemos estudiado una carrera de Humanidades, como he hecho yo con Historia, no podamos saber nada de innovación. Y por eso mismo quiero mejorar mi formación en ese ámbito. Me enteré por una amiga de este programa que me pareció muy interesante, primero por ser gratuito, pero también por el tipo de cursos que son semipresenciales y online, con lo que te permite cierta libertad. Pero sobre todo, por estar certificado. Ahora ya puedo ir a entrevistas de trabajo con un certificado que dice que domino temas relacionados con las nuevas tecnologías, algo que estoy seguro que me ayudará a mejorar mi empleabilidad». Este licenciado en Historia realiza

las prácticas en un centro dedicado a impartir formación y está realizando

labores de gestión de contenidos y mantenimiento de redes sociales. En este sentido es consciente de que «esta etapa es temporal, a corto plazo dudo que pueda tener continuidad, pero me ha permitido adquirir experiencia en el ámbito de la innovación digital y he aprendido cosas que no sabía. Con la experiencia y el certificado de la formación, sé que tendré mejores oportunidades de ahora en adelante». El programa de Gestores de la Innovación va a permitir de esta manera incrementar las sinergias entre la

universidad y la empresas, promoviendo el espíritu emprendedor de

los estudiantes y recién licenciados y propiciando el cambio de modelo tradicional canario, impulsando sectores estratégicos y consolidados, pero

también otros más novedosos para el desarrollo sostenible de las Islas.