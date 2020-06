«La industria confía en una rápida recuperación»

— Asume la presidencia de Asinca en un momento económico muy complicado y repleto de incertidumbre.

— No sabemos cómo va a ser esta crisis y cómo se producirá la recuperación, si será en V, en L... Ha ido todo muy rápido y ojalá que la recuperación también lo sea pero en el camino hemos ido adaptándonos al día a día. Empezamos el 14 de marzo con el estado de alarma y posteriormente con cada orden o decreto que se ha ido publicando. Hemos estado en adaptación continua y en la recuperación también será igual. Nos hemos enfrentado a situaciones imprevistas y desconocidas de la mejor manera posible desde Asinca y cada uno en sus empresas. Y en este punto seguimos, sin saber lo que va a pasar. Y eso es inquietante porque si la recuperación no es rápida nos podemos encontrar con situaciones dramáticas. En Canarias todo está condicionado a la recuperación turística. Cuanto más rápida sea antes volveremos a los niveles previos en el sector industrial.

— ¿Desde el sector público?

— Desde el sector público y otros sectores. La industria es el segundo sector productivo de contribución al PIB (6%, unos 3.000 millones de euros) y genera mucho empleo estable y de mayor remuneración. Y nuestra actividad es arrastre a otros sectores. Si la industria genera 40.000 empleos directos y se entiende que generamos tres indirectos por cada uno directo, hablamos de otros 120.000. Somos un sector estratégico y debe recibir el reconocimiento que merece y el apoyo de las administraciones.

— Habla de situaciones dramáticas si la recuperación es lenta, ¿contemplan un escenario de destrucción del tejido productivo industrial por esta crisis?

— De momento no tenemos esos indicios porque desde el principio se han desarrollado medidas de apoyo económico como los créditos ICO y los ERTE. Esto ha hecho que nos hayamos adaptado a esta situación de forma ágil y nos ha dado tranquilidad para seguir trabajando en la recuperación en cada una de nuestras empresas. Todo dependerá de cómo es de rápida la recuperación, del consumo interior y del turismo.

— Imagino que en su sector sean aquellas empresas más expuestas al turismo las que más sufren el coronavirus.

— La economía canaria es dependiente del turismo y todos lo estamos sufriendo. En abril hicimos una encuesta entre los asociados y más del 60% veía mermada su cifra de negocios en más de un 50%. Esto quiere decir que todos estamos muy afectados aunque, claro, hay empresas menos expuestas y que han podido mantener un nivel de producción adecuado como las que exportan o las vinculadas a la construcción.

— Esta crisis ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de cambiar el modelo productivo de Canarias y diversificarlo para no depender tanto del turismo. ¿Es la hora de hacerlo de verdad y que deje de ser un tema recurrente?

— En mi opinión no hablaría de un cambia de modelo productivo sino de apoyo a otros sectores productivos. Y así, que el turismo mantenga su peso en el PIB en cifras absolutas y que el resto de sectores tengan el apoyo suficiente para aumentar su contribución al PIB. De esta forma la industria manufacturera podría pasar del 3,2% al 10%. Sería ideal y se podría facilitar con líneas de ayudas o subvenciones a la industria y su funcionamiento. También tiene que ver con medidas europeas por la consideración de RUP de Canarias. Desde la marca Elaborado en Canarias y con alianzas con Proexca podemos ganar presencia en el mercado peninsular y en países terceros. Y en el mercado interno también tenemos que lograr una mayor cuota. Luego hay un tema importante y es que la administración debería establecer baremos para incorporar productos canarios en los pliegos de licitación de los distintos servicios públicos (obra pública, hospitales...), algo que no existe y que sería la manera de que retornara a la sociedad canaria. En otras regiones se da y en Canarias hay más razones. También otros sectores pueden apoyarnos: si el comercio apuesta por producciones locales vamos a seguir generando mayor economía en las islas y empleo.

— ¿A qué achacan que las administraciones canarias no tiren más de la producción local y prefieran importar de empresas peninsulares con el mayor coste que esto tiene?

— No lo sé, quizás no hay concienciación de que el apoyo a la producción de Canarias es apoyo al conjunto de la sociedad canaria. Muchas veces nos ceñimos a nuestro ámbito, nos sentimos orgullosos del producto canario pero a la hora de redactar unas bases para un concurso nos olvidamos o bien, puede considerar que es limitante. No lo sé. Estamos trabajando con las administraciones y espero que pronto tengamos respuesta de si es posible o no.

— ¿Será éste uno de sus retos? ¿Hay alguno más?

— Sí. Es algo que iniciamos antes del coronavirus, en el primer trimestre del año con algunas consejerías y seguiremos insistiendo. Mi objetivo es lograr poner en valor a la industria canaria y que tenga el reconocimiento que merece para seguir contribuyendo a la sociedad canaria.

— Apunta la necesidad de que el sector industrial tenga más apoyo de las administraciones. Sin embargo, son uno de los más sectores que más ayudas reciben: Aiem, Rea, compensaciones al transporte...

— En primer lugar, una aclaración. Hay ayudas, hay subvenciones y hay compensaciones. En la industria canaria en general lo que más se critica son las compensaciones pero están aprobadas por la Unión Europea, solicitadas por el Gobierno nacional a instancia del autonómico y no es nada que los industriales que nos saquemos de la chistera. La compensación se debe a la insularidad y lejanía de los territorios continentales las RUP deben ser compensadas por la lejanía. Esto favorece a la industria pero sobre todo a la sociedad canaria. Podemos depender solo del turismo pero la apuesta debe ser por la diversificación de los sectores productivos.

— El Aiem ha sido siempre y sigue siendo muy criticado por los importadores.

— Son argumentos con poco fundamento. No solo son discutibles sino difícilmente defendibles. Se habla de aspectos que no tienen que ver con la realidad. El Aiem retorna a la sociedad canaria porque va a los Presupuestos autonómicos y la contribución de la industria y el sector primario a la economía canaria supera muy de largo la recaudación que se genera con Aiem.

— Como sector industrial, ¿han hecho alguna reivindicación concreta al Gobierno de Canarias a cuenta del coronavirus?

— Se está pidiendo que aquellas empresas que han realizado inversiones para reorientar sus líneas de producción para fabricar materiales de protección o geles puedan recibir alguna subvención para ayudar en esa adaptación. Puede que sean unas 20 empresas las que han decidido cambiar su línea de producción para cubrir necesidades de la población. Hay una industria de licores que fabricó alcohol para geles hidroalcohólicos, otra de cosméticos y dos químicas que hicieron lo mismo. Otras industrias textiles están fabricando mascarillas de tela y otras de papel. Hay algunas de carpintería de aluminio que están haciendo máscaras de PVC y hay quien se está planteando exportar a la península sus productos.