La AIReF reclama adelantar un plan para reequilibrar las cuentas

Desequilibrios previos al coronavirus.

Por otro lado, ha defendido que este plan tenga en cuenta los recursos necesarios para afrontar la financiación necesaria de las políticas que deban aplicarse, y también tener en cuenta los desequilibrios que ya arrastra la economía española, al llegar a esta crisis con "un déficit estructural persistente y un nivel de deuda muy elevado", ante lo cual ha pedido "también un poco de autocrítica". "Esos desequilibrios siguen existiendo y en algún momento emergerán", ha avisado.

Herrero ha incidido que la llegada de fondos europeos de reconstrucción suponen, además "un motivo adicional" para cuadrar una planificación presupuestaria, ya no sólo para devolver los créditos, sino también para aquellas transferencias que no tengan que devolverse. "Aunque no tengan cofinanciación de los Estados, no debe llevarnos a pensar que no tienen coste", ha aseverado, asegurando que estas aportaciones se devolverán a la hora de contribuir al Presupuesto de la Unión.

Durante toda su comparecencia, Herrero ha reivindicado la importancia de la evaluación de las políticas públicas y, por ejemplo, al explicar los trabajos que desarrolla la institución que preside sobre la revisión del gasto --los conocidos como 'spending review'-- ha lamentado la falta de planificación y de estrategia en las políticas públicas.

Una circunstancia que han detectado al analizar las subvenciones públicas y para la que han pedido un sistema de indicadores para evaluar y garantizar la transparencia y rendición de cuentas de la gestión. Además, Herrero ha pedido tener en cuenta las conclusiones ya presentadas por la AIReF, como en el caso de las políticas activas de empleo, donde proponen herramientas de perfilado e itinerarios, más implicación de entidades locales y más transparencia y mejoras de los sistemas informáticos.