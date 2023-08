Los jóvenes chinos descubren el paro

Zigor Aldama Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Todo el mundo me decía que si me esforzaba a fondo tendría un buen futuro. Y lo hice. Me dejé la infancia preparándome primero para el 'zhongkao' -un examen de acceso a Secundaria- y aún más para el 'gaokao' -el equivalente en China a las ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión

Temas

China