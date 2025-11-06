Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Momento del acto de entrega de los premios.
Momento del acto de entrega de los premios.

Innovación y calidad marcan los Premios Canarios a la Excelencia Empresarial 2025

ECOS, Cercasa y Tirma se imponen en las principales categorías de la XIV edición

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 6 de noviembre 2025, 21:33

La XIV edición de los Premios Canarios a la Excelencia Empresarial reconoció este jueves el compromiso con la innovación y la mejora continua de tres compañías del archipiélago: ECOS, Estudios Ambientales y Oceanografía; Construcciones Metálicas Cercasa, y Tirma. Los galardones distinguen a la mejor Pequeña Empresa No Industrial, Pequeña Empresa Industrial y Mediana–Gran Empresa, respectivamente.

El viceconsejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Felipe Afonso El Jaber, destacó que los premios «reflejan lo mejor del espíritu emprendedor de Canarias», y subrayó que la excelencia «se construye día a día con esfuerzo, formación y talento».

Además de los tres premios principales, se otorgaron menciones especiales a Hiades Business Patterns e Intelequia Technologies (Pequeña Empresa No Industrial); Electro Zafiro y Taller Victoria Tenerife (Pequeña Empresa Industrial); y Grupo Martínez Abolafio 1970 y Carburos Metálicos (Mediana–Gran Empresa).

ECOS fue reconocida por su trayectoria en consultoría ambiental y oceanografía, con una firme apuesta por la sostenibilidad y la innovación en sectores como las energías renovables marinas. Cercasa Canarias, con más de 50 años de historia, destacó por su evolución tecnológica y su sistema de gestión basado en la calidad y la mejora continua. Tirma, referente industrial desde 1941, fue premiada por su liderazgo en alimentación y su compromiso con la sostenibilidad y la economía circular.

Las candidaturas fueron evaluadas por un comité técnico y valoradas por un jurado integrado por representantes del Gobierno de Canarias, organizaciones empresariales y universidades públicas.

