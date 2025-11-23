La inflación y el pago por adelantado marcan las comidas de navidad este año en Canarias Los locales normalizan este año el pago de las reservas por adelantado para evitar quedarse colgados | Los que no hayan reservado ya van a tener difícil encontrar sitio para diciembre

Restaurantes como La Bodega de la Avenida ya comienzan a servir las primeras comidas de empresas.

Con el 2025 entrando en su recta final, y en un contexto de economía en positivo con cifras récord de turismo y empleo, la restauración de Canarias encara la campaña navideña con la mirada puesta en las cenas y comidas de empresa. Con unos niveles de reservas especialmente altos y una previsión calificada como «muy buena», este fenómeno representa entre el 70 y el 80% de la facturación de cada restaurante durante estas fechas, según informa la Asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Las Palmas (Aebcr), y es considerado por el sector como «un espaldarazo importantísimo a la economía de la ciudad».

Estas celebraciones, sin embargo, llegan acompañadas de medidas de control que generan controversia entre los usuarios. La garantía de pago se ha convertido en el mecanismo habitual para asegurar las reservas en un calendario donde la demanda desborda cualquier previsión.

Los restauradores de la ciudad coinciden en que sus agendas están prácticamente completas. «Para grupos grandes es prácticamente imposible reservar en diciembre», asegura Efrén Guerrero, propietario de La Bodega de la Avenida y Surkos. En la misma línea, Yasmina Bentancor, de La Pepa de Triana, confirma que «los dos viernes anteriores a Navidad, el 12 y el 19 de diciembre, ya están totalmente solicitados».

Aun así, muchos clientes prevenidos prefieren esperar y comparar las distintas ofertas que presentan bares y restaurantes, en busca de la opción más asequible y de mayor calidad. «La economía no está para coger los primeros sitios que te vengan; la gente está comparando más que nunca», explica José Miguel Sánchez, presidente de la Asociación de Restauración de Gran Canaria (ARES).

En algunos casos, las empresas se adelantan a las fechas navideñas y celebran sus comidas de hermandad meses antes de que comience la campaña. El principal motivo es que muchas de las organizaciones que optan por anticiparse pertenecen a sectores considerados esenciales durante diciembre, como corporaciones del comercio textil y grandes superficies -Mango, Zara o El Corte Inglés, entre otras-. De hecho, algunas ya han celebrado sus encuentros en La Bodega de la Avenida desde finales de octubre.

Los puntos grises de la campaña

70 % Facturación durante la campaña de Navidad Es el porcentaje que suponen las comidas de empresa en la facturación de los restaurantes durante la campaña

A pesar del optimismo generalizado en la restauración de la ciudad, con previsiones que pueden llegar a suponer entre el 70 y el 80% de la facturación de cada restaurante durante la campaña navideña, la Aebcr advierte de ciertos puntos negros que debilitan las expectativas. El impacto de la inflación se percibe como un desafío «inasumible» que hace imposible repercutir directamente en los menús para garantizar un margen de beneficio suficiente, en una ciudad que figura en los rankings como la de «la cesta de la compra más cara» del país, según explica Fermín Sánchez, presidente de la Aebcr.

Ante esta situación, muchos negocios optan por anticiparse en sus compras de suministros para la campaña. «Compro y reservo los productos dos meses antes; así mantengo la calidad sin subir el precio del menú», revelan desde La Pepa de Triana. «Nuestro criterio no es bajar la calidad, sino mantenerla aunque no podamos llegar a todos los públicos; la reputación del restaurante lo exige», coinciden algunos locales de la ciudad.

Otro de los factores cruciales que puede resultar potencialmente negativo para la economía de los restaurantes es la llamada «infidelidad» de los clientes, señala el presidente de la Aebcr. La falta de empatía al cancelar una reserva en el último momento o, incluso, al no acudir sin previo aviso, ha obligado a los locales a tomar medidas estrictas.

30 % El pago por adelantado para evitar «sustos» Es la cantidad que algunos locales exigen como garantía de pago en el proceso de reserva, para evitar pérdidas en fechas señaladas

La garantía de pago se ha convertido en un mecanismo cada vez más extendido, siguiendo el modelo de otras sociedades europeas, donde se solicita un adelanto para asegurar la asistencia de los comensales. En algunos casos, se exige un 30% del precio del menú contratado o directamente una señal de 100 euros por reserva, apuntan desde distintos establecimientos.

Es cierto que en algunos locales, como El Trastero, aún no se ha adoptado dicha medida. Su responsable, Daniel Lissón, reconoce que hasta ahora no ha habido «ningún susto», pero considera la fórmula más que necesaria para evitar cualquier imprevisto que pueda suponer un desajuste en las cuentas del establecimiento y malgastar el producto reservado para dichos comensales infieles.

Se trata de un precepto severo, pero inevitable, que evita situaciones como las que describe la restauración local: «En diciembre, si una mesa no viene, no la puedes ocupar con otra porque todo el mundo ya tiene plan».

La problemática de la calle Joaquín Costa

Otro de los puntos negativos de la campaña se localiza en la calle Joaquín Costa, en pleno corazón de Guanarteme. En esta céntrica zona de la ciudad, donde en los últimos años han proliferado decenas de locales de ocio y restauración, las limitaciones horarias han golpeado con fuerza al sector, a las 22.00 horas las terrazas deben recoger sus bártulos de la vía pública.

Hace apenas unos días, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desestimó la petición presentada por los empresarios de la zona para flexibilizar la norma. «Cuando las terrazas cierran, las calles se quedan desiertas y el consumo en interior también cae», señalan desde la ARES, que además advierte de que la medida ha provocado que la zona se vea «empobrecida» de manera súbita.

