Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lineal de aceite de distintas marcas en un supermercado de Madrid EFE/ MARIO MORÓN

El repunte del precio de los alimentos impide que la inflación baje del 3% en noviembre

La caída en la factura de la luz modera una décima el IPC, pero la tasa subyacente sube al 2,6%, la más alta desde diciembre de 2024

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:10

Comenta

Los precios de los alimentos siguen presionando el bolsillo de los consumidores, en pleno inicio de la campaña grande para el consumo con las fiestas ... navideñas a la vuelta de la esquina. La subida del IPC se moderó en noviembre una décima hasta el 3% gracias al descenso de los precios de la electricidad, frente al incremento que sufrieron en noviembre de 2024, según el dato adelantado por el INE. Sin embargo, el ocio y la cultura -cuyos precios bajan, pero menos que el año anterior- y, sobre todo, el encarecimiento de la cesta de la compra, impidió al indicador abandonar esa barrera del 3%.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un correo que amenaza con «una masacre» en la ULPGC desaloja varias facultades
  2. 2 ¿Qué es el grupo 764 mencionado en la amenaza contra la ULPGC?
  3. 3 Así fue el correo que provocó el desalojo de la ULPGC: «Voy a ir armado para fusilar a tantos godos como sea posible»
  4. 4 El alumnado de la ULPGC tras la amenaza de «masacre»: «Se vivieron momentos de tensión e incertidumbre»
  5. 5 Los sicarios se equivocaron y ejecutaron al Conejero por error: «Vaya cagada, mano»
  6. 6 Detienen a una mujer por intentar vender un reloj Rolex sustraído en el Hospital Insular
  7. 7 Absueltos todos los acusados del caso Emalsa
  8. 8

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  9. 9 «Pensaba que esta vuelta iba a salir bien, pero no», lamentaron los supuestos sicarios
  10. 10 Le ofrecieron 40.000 euros por asesinar a un luchador dueño de un gimnasio

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El repunte del precio de los alimentos impide que la inflación baje del 3% en noviembre

El repunte del precio de los alimentos impide que la inflación baje del 3% en noviembre