La inflación alcanza su nivel más alto en 16 meses con el precio de los huevos disparado un 22% este año
El IPC alcanza el 3,1% por el encarecimiento de la factura de la luz, los vuelos internacionales y los trenes
Viernes, 14 de noviembre 2025, 08:05
Los precios consolidan su tendencia alcista en España con un repunte de la inflación en octubre al 3,1%, una décima más que el mes ... anterior, ante la fuerte subida de la luz y del transporte, especialmente aéreo y por ferrocarril, compensados en parte por la bajada de los paquetes turísticos y los carburantes.
Se trata del IPC más elevado de los últimos 16 meses, según confirman las estadísticas definitivas publicadas este viernes por el INE, tras dos meses de subidas en los que también han impactado los elevados precios de los algunos alimentos como las frutas frescas, el aceite de oliva y, sobre todo, el huevo.
«Los alimentos se mantienen relativamente estables, al compensarse incrementos en frutas frescas o refrigeradas, huevos y aceite de oliva con caídas en legumbres y hortalizas, pan y lácteos», apunta el Ministerio de Economía.
La crisis del virus H5N1, que azota al Viejo Continente y anteriormente causó estragos en las granjas estadounidenses, amenaza ahora al sector primario español tras más de dos años y medio sin presencia del patógeno. El sector atribuye esta subida -un euro de incremento medio en apenas una semana- a las medidas de control implementadas a principios de año, al aumento de las exportaciones y al temor a una posible escasez del producto. No obstante, los principales productores avícolas del país descartan que exista riesgo de desabastecimiento.
Por otra parte, la inflación subyacente también avanza una décima respecto al mes anterior tras subir al 2,5% en el décimo mes del año después de dos meses estabilizada en el 2,4%.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión