La inflación alcanza su nivel más alto en 16 meses con el precio de los huevos disparado un 22% este año

Los precios consolidan su tendencia alcista en España con un repunte de la inflación en octubre al 3,1%, una décima más que el mes ... anterior, ante la fuerte subida de la luz y del transporte, especialmente aéreo y por ferrocarril, compensados en parte por la bajada de los paquetes turísticos y los carburantes.

Se trata del IPC más elevado de los últimos 16 meses, según confirman las estadísticas definitivas publicadas este viernes por el INE, tras dos meses de subidas en los que también han impactado los elevados precios de los algunos alimentos como las frutas frescas, el aceite de oliva y, sobre todo, el huevo.

«Los alimentos se mantienen relativamente estables, al compensarse incrementos en frutas frescas o refrigeradas, huevos y aceite de oliva con caídas en legumbres y hortalizas, pan y lácteos», apunta el Ministerio de Economía.

La crisis del virus H5N1, que azota al Viejo Continente y anteriormente causó estragos en las granjas estadounidenses, amenaza ahora al sector primario español tras más de dos años y medio sin presencia del patógeno. El sector atribuye esta subida -un euro de incremento medio en apenas una semana- a las medidas de control implementadas a principios de año, al aumento de las exportaciones y al temor a una posible escasez del producto. No obstante, los principales productores avícolas del país descartan que exista riesgo de desabastecimiento.

Por otra parte, la inflación subyacente también avanza una décima respecto al mes anterior tras subir al 2,5% en el décimo mes del año después de dos meses estabilizada en el 2,4%.