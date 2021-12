«La industria canaria ha sido clave en la covid al garantizar el abastecimiento»

Tras dos años como presidente provincial en las Palmas de Asinca, Virgilio Correa asumió ayer la presidencia regional de los industriales canarios. Ostentará el cargo hasta junio de 2022. El sector se ha visto seriamente golpeado por la covid debido a la ausencia de turistas y el descenso de la demanda interna. Pese a todo, ha demostrado su fortaleza y su capacidad para abastecer el mercado isleño de productos en momentos complicados y coyunturas en las que ha fallado la cadena logística y ha dejado de llegar mercancía del exterior a las islas.

- ¿Qué prioridades se ha marcado para su mandato? Que tendrá lugar aún en un entorno covid.

- En los próximos años vamos a seguir una línea continuista con el trabajo que se ha venido haciendo hasta la fecha. La industria es un sector en el que se trabaja a largo plazo. Entre las prioridades, seguiremos con la promoción del producto Elaborado en Canarias, con la que estamos muy satisfechos porque la Consejería de Industria ha aumentado la dotación a esta estrategia hasta los 500.000 euros anuales. La estrategia está dando muy buenos resultados y cada vez los canarios están más concienciados con el producto de aquí y lo consumen, aunque queremos seguir aumentando esa cuota.

- ¿Ha ayudado la pandemia a que los canarios valoren más la industria canaria por su capacidad de abastecer en momentos difíciles?

-La pandemia ha ayudado a hacer entender lo importante que es tener industria cercana y capacidad de abastecimiento próxima. En el confinamiento hubo casos de rotura de 'stock' y productos que no llegaron a Canarias durante semanas. Ahí, la industria canaria fue capaz de cubrir ese hueco y fue clave. Lo vimos con la elaboración de hidrogeles de Ron Arehucas, que hizo un trabajo espectacular. Fue una respuesta inmediata y muy buena. El año 2020 aprendimos de la capacidad de nuestras industrias para resistir la crisis, encontrar oportunidades y atender las necesidades de la población sin dejar a nadie atrás.

-¿Qué otros objetivos se marcará en su mandato?

-Es prioritario aprobar la Nueva Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias para los años 2021-2025, en la que llevamos seis meses trabajando con el Gobierno de Canarias. Esta Estrategia establecerá la foto de la industria en el momento post-covid y recogerá las medidas a poner en marcha para logra crecer, que haya más empresas exportadoras, haya más desarrollo tecnológico y aumente la productividad. También vamos a seguir avanzando en la sostenibilidad y la economía circular, aunque el momento no sea el mejor. Los márgenes, que ya son ajustados, han caído y esto implica inversiones y mayor coste pero es el camino que debemos seguir. Además, tenemos que seguir explorando la vía del África occidental. Antes de la pandemia teníamos previsto varios encuentros con Proexca en Marruecos y Senegal. No pudimos ir y ahora lo volveremos a retomar. A nivel personal, mi mayor empeño el próximo año se dirigirá a mantener y ahondar en la unidad, la cohesión y la regionalidad de la industria canaria y que nos ha caracterizado como organización.

- ¿En qué momento se encuentra el consumo en Canarias tras más de un año de pandemia?

- El consumo está deprimido, sobre todo en la parte de la hostelería. Las ventas en el mejor mes han sido el 65% de un año precovid. En 2021, el mejor mes fue mayo y hemos estado ligeramente por debajo del 65%. Y ojo, esta es una media pero hay industrias más vinculadas al turismo que tiene una caída mayor. En alimentación, en el consumo, se nota aún un descenso. Respecto a 2019, la caída ronda un 3-4%.

-¿En qué medida va a aprovechar la industria canaria los 1.144 millones de euros de los fondos dispuestos del Gobierno de España para el archipiélago y los fondos Next Generation UE?

-Empezando por el final. Un grupo de 30 empresa hemos presentado a los fondos europeos una agrupación de interés y los proyectos presentados ascienden a 160 millones de euros. Según nos ha informado la Consejería de Hacienda es probable que los fondos solo puedan cubrir el 20-30% del total y el resto lo tendremos que aportar la industria. No es mucho pero, según las estimaciones de Román Rodríguez, van a llegar a las islas 2.400 millones y por ahora ya hay proyectos presentados por más de 7.000 millones. Está claro que habrá que repartir. En cuanto a los 1.144 millones, la industria opta a esas ayudas aunque muchas se van a quedar fuera por el requisito de haber tenido una caída de la facturación del 30% o más.

- ¿Qué sucederá con esas industrias a las que no lleguen las ayudas? ¿Asistiremos en los próximos meses a cierres?

-No me sé el caso particular de todas industrias pero en nuestro sector, como en cualquier otro, la situación no es buena. Hay que tener en cuenta que el descenso medio de las ventas es de un 20% pero, creo que podemos aguantarlo. Hay que reducir costes y quitar aquellos gastos que son prescindibles.

- ¿Siguen manteniendo su horizonte de que la industria canaria alcance el 10% del PIB de las islas desde el 6,5% que ocupa hoy?

-Creemos que sí, que es necesario que la industria avance peso en el PIB aunque en 2020 no creo que crezcamos mucho porque nos hemos visto muy afectados por el parón turístico derivado de la covid.

- No puedo dejar de preguntarle por JSP, ¿debería intervenir el Gobierno de Canarias para evitar lo que parece inevitable y que es el concurso?

- Como industrial ver que una empresa pasa por apuros no es agradable. JSP, por ser la primera industria láctea de Canarias y sus casi 60 años, merece que se la pueda ayudar al máximo nivel.

- En un momento tan difícil y llega la subida de la luz. ¿Qué impacto va a tener en la industria y en los consumidores?

- Ha sido una subida bestial y al final se tendrá que trasladar al consumidor porque si no repercutes esos costes entras en pérdidas, ya que nuestros márgenes son muy ajustados. También ha subido mucho las materias primas, hasta un 40%. La cesta de la compra va a subir, aquí y a nivel nacional. Nuestra estimación es de un 8% en 2021.

- ¿Ha desvirtúado la pandemia la buena relación de los industriales con los distribuidores en el intento de los segundos de ajustar precios?

-Las relaciones siguen siendo muy buenas pero es inevitable que traten de presionar los precios a la baja.