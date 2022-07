H10 Hotels presenta Stay Green, su plan de sostenibilidad para promover un turismo responsable

H10 Hotels presenta Stay Green, el Plan de Sostenibilidad desarrollado por la compañía, fruto de su compromiso con el medio ambiente y la sociedad, con el fin de impulsar y promover un turismo responsable en todos los destinos en los que está presente. Stay Green representa la filosofía sostenible de H10 Hotels que impregna desde sus orígenes toda su actividad, guiada por la sensibilidad, el compromiso y la responsabilidad de la compañía por cuidar y preservar el entorno y el medio ambiente.

Este nuevo plan estratégico aglutina y potencia todas las acciones y medidas desarrolladas por la cadena en los últimos años, iniciadas en 2010, impulsándolo con nuevas líneas de actuación e incorporando toda su labor de Responsabilidad Social Corporativa.

Stay Green: Contribuyendo a la agenda pública internacional

Con el propósito de seguir asistiendo a las metas sostenibles y de sumar al reto común contra el cambio climático a escala mundial, Stay Green aspira a alinear la actividad de la compañía con las directrices definidas a nivel europeo e internacional.

Con el nuevo Plan de Sostenibilidad, H10 Hotels contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 establecidos por las Naciones Unidas, a partir de los cuales la compañía ha definido los principales hitos a alcanzar. Además, las iniciativas planteadas también contemplan el Pacto Verde Europeo, establecido en la Ley Climática Europea de la UE, que fomenta el uso eficiente y competitivo de los recursos, con el objetivo de alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero para 2050.

Además, la compañía alinea su actividad con la metodología Biosphere Sustainable, otorgada por el Instituto de Turismo Responsable (RTI), un organismo internacional sin ánimo de lucro que transmite a todos los agentes del sector los objetivos que se plantean en las cumbres y cartas de las Naciones Unidas. El distintivo Biosphere reconoce los esfuerzos sostenibles realizados por los hoteles de la cadena según los objetivos de sostenibilidad establecidos por las Naciones Unidas y su valoración y elección por parte de los ciudadanos y turistas.

Compromisos tangibles y metas alcanzadas

Con Stay Green, H10 Hotels se compromete a desarrollar nuevas líneas de actuación y a reforzar todas las acciones ya implementadas en todos sus establecimientos, ubicados en España, Europa y Caribe.

El Plan de Sostenibilidad de la compañía se estructura sobre cuatro ejes de acción proyectados para el periodo 2021-2030, los cuales se han definido estratégicamente desde una perspectiva multidisciplinar y transversal, aplicada a todas las áreas y actividades de la compañía. Se trata de la Huella de Carbono Cero, la Gestión Sostenible del Agua, el Consumo Responsable y el Compromiso Social.

Los cuatro ejes de acción del nuevo Plan de Sostenibilidad de H10 Hotels son la Huella de Carbono Cero, la Gestión Sostenible del Agua, el Consumo Responsable y el Compromiso Social

Huella de Carbono Cero

En términos de energías renovables, el 90% de los establecimientos de la cadena cuentan en la actualidad con contratos de suministro de electricidad con certificado de origen renovable, que reducen significativamente la emisión de CO2 por estancia. En España, todos los establecimientos cuentan con un 100% de electricidad verde desde 2016. En su compromiso por cumplir con el GHG Protocol (GreenHouse Gas Protocol), los hoteles de la compañía certificarán anualmente su huella de CO2 con la empresa líder AENOR.

Además, la compañía apuesta por instalaciones de energía renovable con el fin de aprovechar al máximo los recursos naturales que brinda cada destino. Así, la mitad de los hoteles de la cadena ya cuentan con paneles de energía solar o geotermia. El nuevo plan Stay Green refuerza la estrategia en esta área y contempla la instalación de sistemas de energía solar fotovoltaica en las cubiertas de varios hoteles de las Islas Canarias y República Dominicana para generar hasta un 15% de la electricidad demandada.

Asimismo, la compañía seguirá apostando por tecnologías alternativas de generación de calor para disminuir el consumo de combustibles fósiles y así contribuir a la descarbonización de su actividad. Todos los hoteles abiertos o reformados desde 2015 ya cuentan con instalaciones que permiten el aprovechamiento de energías renovables como la geotermia, la aerotermia o la biomasa.

El 90% de los establecimientos de la cadena hotelera cuenta ya con el 100% de la electricidad contratada de origen renovable y, en España, todos los hoteles consumen electricidad verde desde 2016

Gestión Sostenible del Agua

El plan Stay Green contempla varias acciones diseñadas para promover el uso responsable del agua, así como para minimizar el impacto de la actividad de la compañía sobre los medios acuáticos.

Para ello, se refuerzan las acciones ya implementadas en los últimos años, como la reducción del caudal de grifos y duchas de todos los establecimientos de la cadena, la sustitución de maquinaria por opciones más eficientes en el consumo de agua, la búsqueda de alternativas en jardinería para reducir las necesidades de riego, así como la optimización de procesos para asegurar el ahorro en el consumo.

Consumo Responsable

Con el objetivo de proteger el entorno natural y de disminuir el impacto medioambiental de los residuos generados, la compañía promueve el consumo responsable con proyectos como la eliminación de plásticos en sus establecimientos, la reducción de residuos generados y el fomento de la movilidad verde.

Con las iniciativas puestas en marcha en los últimos años, la compañía ha reducido significativamente el uso de plástico en sus establecimientos, dejando de consumir anualmente 2,5 millones de botellas y 6 millones de vasos de este material. En sustitución de estos envases de plástico, la compañía pone a disposición de los clientes botellas de agua reutilizables que pueden ser rellenadas en los dispensadores de agua de osmosis instalados en sus hoteles.

En las habitaciones, la compañía ha sustituido los amenities en formato monodosis por dosificadores ecológicos de hasta 400ml en todos sus hoteles de España y Europa, reduciendo hasta un 80% el uso de plástico. Además, se han retirado todos los materiales de plástico de un solo uso en restaurantes y bares siendo sustituidos por elementos reutilizables y reciclables.

Más específicamente en el área del desperdicio alimentario, con el fin de reducir al máximo las mermas y el derroche en los puntos de restauración, la compañía ha optimizado la planificación y producción de comida, además de realizar controles exhaustivos de la producción de residuos orgánicos generados cada día durante las comidas de los clientes.

Con la voluntad de seguir sensibilizando a sus clientes, empleados y colaboradores, H10 Hotels incentiva numerosas iniciativas sostenibles, como la promoción de la cultura de movilidad verde, ofreciendo la opción de alquilar bicicletas y patinetes eléctricos e instalando puntos de recarga para vehículos eléctricos en sus establecimientos. Además, H10 Hotels promueve el reciclaje de residuos, promoviendo su correcta separación en los distintos puntos de reciclaje instalados en los hoteles.

Compromiso Social

La Responsabilidad Social Corporativa ha formado parte de la filosofía y la cultura empresarial de H10 Hotels desde sus inicios. La labor social llevada a cabo por la compañía se incorpora en el nuevo plan Stay Green, el cual recoge también las iniciativas desarrolladas en esta área.

El compromiso social de la cadena se consolidó en 2016 con su vinculación a la Fundació Albert que, en colaboración con la Fundació Pere Tarrés, Cáritas y otras entidades, promueven la salud y la educación de niños y niñas -y de sus familias- en situación de vulnerabilidad social.

La labor de H10 Hotels y la Fundació Albert se centra en la protección de la infancia, cubriendo las necesidades básicas de salud y educación. Lo hace a través de su proyecto FASE (Fundació Albert Salud y Educación), poniendo a disposición de niños y niñas revisiones dentales, oftalmológicas, podológicas y de osteopatía, así como actividades de refuerzo escolar y colonias y campamentos de verano. Con este proyecto, en el que colaboran más de 65 trabajadores y voluntarios, se han atendido a más de 975 niños y niñas y más de 65 familias.

La compañía ha reducido significativamente el uso de plástico en sus establecimientos. Desde el inicio del proyecto se han dejado de consumir anualmente 2,5 millones de botellas y 6 millones de vasos de este material

Además, H10 Hotels colabora con una gran variedad de asociaciones y entidades locales sin ánimo de lucro que trabajan en diferentes proyectos de ayuda en países en vías de desarrollo. En Barcelona, destaca su colaboración con el Hospital Sant Joan de Déu y su programa Hospital Amic, cuyo objetivo es hacer lo más positiva posible la experiencia de los niños hospitalizados. La compañía colabora, entre otros proyectos, en el de intervenciones asistidas con perros, los cuales facilitan y agilizan la recuperación y mejora del estado de ánimo de los niños y niñas en el centro hospitalario.

Instalaciones de la Fundació Albert y Pacientes del Hospital Sant Joan de Déu. / C7

H10 Hotels también desarrolla iniciativas sociales a través de sus propios establecimientos, incentivando la inserción laboral contratando a personas en riesgo de exclusión social, con donaciones económicas y otras acciones como la que realiza, por ejemplo, el hotel H10 Marina Barcelona, que provee de menús semanales a comedores sociales de la ciudad.

Más allá de su acción social, H10 Hotels trabaja en otras causas sociales enfocadas a la sensibilización del entorno, haciendo partícipes a sus trabajadores y clientes de iniciativas orientadas a su preservación.

En su hotel Ocean Coral & Turquesa de México, la compañía cuenta con el Programa de Protección y Conservación de las Tortugas Marinas colaborando en varias actividades junto con el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos. Entre otras actividades, se organizan formaciones para informar y sensibilizar sobre la importancia de proteger el entorno y cómo hacerlo.

El equipo del hotel durante la limpieza de playas y Tortuga marina durante el desove. / c7

Además, durante la temporada de anidación, el equipo del hotel participa en varias de las fases del proceso como la reubicación de nidos en la playa, la recolección de huevos e identifcación de especies durante el tiempo de desove y el conteo de crías vivas e inertes y de huevos no eclosionados durante el proceso de eclosión. Finalmente, durante la fase de liberación de las crías, se invita a los huéspedes a participar. También destaca la participación del personal en la limpieza de playas de la zona, con el fin de protegerla y preservarla.

Objetivos a alcanzar hasta el 2030

Con la presentación de Stay Green, H10 Hotels consolida su plan estratégico de sostenibilidad y afronta su compromiso medioambiental y social para el periodo 2021-2030. Los principales objetivos a alcanzar son reducir un 75% las emisiones de gases de efecto invernadero y un 20% el consumo de agua, con respecto a los indicadores de 2010; disminuir el impacto de su actividad sobre los medios acuáticos; reducir un 25% el volumen de residuos generados sobre los niveles de 2021; promocionar proyectos sociales en comunidades locales y fomentar una cultura positiva en la organización que favorezca el aprendizaje y desarrollo de sus empleados y colaboradores.

ACERCA DE H10 HOTELS

H10 Hotels se fundó a principios de los 80, cuando empezó a operar en los principales destinos vacacionales de España. En la actualidad, la compañía cuenta con 66 hoteles en 22 destinos y 8 países, lo que constituye más de 16.000 habitaciones. H10 Hotels es una de las 10 primeras compañías hoteleras de España y sigue reforzando su presencia en Europa y el Caribe. Los establecimientos de la cadena operan bajo tres marcas: H10 Hotels, su emblema y marca para los hoteles en Europa; Ocean By H10 Hotels, su división de resorts cinco estrellas en el Caribe, y The One By H10 Hotels, establecimientos de lujo urbano con ubicaciones privilegiadas y servicios del más alto nivel. H10 Hotels garantiza la máxima calidad de su servicio con instalaciones de alta gama, una selecta gastronomía y ubicaciones de excepción. Todo ello con el compromiso medioambiental y social que impregnan la actividad de la compañía y que se definen e implementan con su Plan de Sostenibilidad Stay Green.