El público permaneció atento a uno de los ponentes durante la jornada celebrada en el Hotel Santa Catalina. Cober

El Hotel Santa Catalina acogió una jornada sobre el futuro de la movilidad sostenible en Canarias

El Hotel Santa Catalina acogió una jornada centrada en innovación, digitalización e inteligencia artificial en el transporte, con la participación de la directora general de Transporte y Movilidad, María Fernández

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:43

Comenta

El Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, fue hoy escenario de la jornada «Retos de la Movilidad Sostenible en Canarias: Digitalización, Innovación e Internacionalización». Organizada por CIDIHub y PROEXCA junto al Gobierno de Canarias y con la colaboración de Fundación Nos Movemos – Alsa y Fundación Líneas Romero, la cita reunió a expertos y empresas para debatir sobre innovación social, infraestructuras inteligentes, digitalización y aplicación de la inteligencia artificial al transporte.

El encuentro, inaugurado por Gustavo González de Vega y clausurado por María Fernández, contó con ponencias de representantes de Alsa, YUP Mobility, TITSA, Atlantis Technology, Centribal y la ULPGC, además de un taller participativo digital. La jornada se consolidó como un espacio clave para impulsar un modelo de movilidad más sostenible y moderno en el archipiélago.

