El Hotel Santa Catalina acogió una jornada sobre el futuro de la movilidad sostenible en Canarias El Hotel Santa Catalina acogió una jornada centrada en innovación, digitalización e inteligencia artificial en el transporte, con la participación de la directora general de Transporte y Movilidad, María Fernández

El público permaneció atento a uno de los ponentes durante la jornada celebrada en el Hotel Santa Catalina.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:43

El Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, fue hoy escenario de la jornada «Retos de la Movilidad Sostenible en Canarias: Digitalización, Innovación e Internacionalización». Organizada por CIDIHub y PROEXCA junto al Gobierno de Canarias y con la colaboración de Fundación Nos Movemos – Alsa y Fundación Líneas Romero, la cita reunió a expertos y empresas para debatir sobre innovación social, infraestructuras inteligentes, digitalización y aplicación de la inteligencia artificial al transporte.

El encuentro, inaugurado por Gustavo González de Vega y clausurado por María Fernández, contó con ponencias de representantes de Alsa, YUP Mobility, TITSA, Atlantis Technology, Centribal y la ULPGC, además de un taller participativo digital. La jornada se consolidó como un espacio clave para impulsar un modelo de movilidad más sostenible y moderno en el archipiélago.