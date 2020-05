Hacia el fin del dinero en efectivo

Parece imposible pensar que algún día las monedas y los billetes puedan desaparecer, pero dicho medio de pago se tambalea entre la permanencia y la extinción. Cada vez menos personas recurren al dinero en efectivo al realizar transacciones y la pandemia por Covid-19 ha intensificado este hábito. Es la primera crisis en la que la demanda de metálico disminuye en lugar de aumentar, incluso aunque una de las actividades permitidas durante el estado de alarma sea ir al cajero. ¿Habrá sido por el temor a que el SARS-Cov-2 se propague a través de él?

Varios estudios han analizado el tiempo máximo que los virus puede permanecer en distintos materiales, pero esta sigue sin ser una vía de transmisión clara. Así lo afirma también la Organización Mundial de la Salud y el Banco Central Europeo, pero el miedo al contagio sigue ahí y ha influido en que la retirada de efectivo haya disminuido mucho en el mundo durante el mes de marzo. Un 68% en España, 56% en Francia y 54% en Italia y Alemania, según datos del banco móvil N26. También ha contribuido que algunas ciudades españolas hayan restringido el pago en metálico en determinados espacios públicos, como los autobuses, y que esta es una crisis sanitaria y no económica. «La crisis de 2008, por ejemplo, surgió por productos financieros ligados a este sector, y eso hizo que la gente se fiara menos del sistema bancario y volviera a la mentalidad de que el dinero estaba más seguro en casa que en un banco», expresa Juan Carlos Gázquez-Abad, profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC).

Es evidente es que cada vez le damos más la espalda al efectivo. Por eso, muchos ya se preguntan si las nuevas rutinas podrían acelerar su desaparición. La respuesta parece ser afirmativa. «Esta crisis, y el mundo y la economía que van a resultar de ella, van a acelerar el papel cada vez más irrelevante que en el futuro va a tener el dinero en efectivo», señala Gázquez-Abad. «El consumidor utilizará mucho más la tarjeta y el móvil como medio de pago, ya que la percepción de seguridad y comodidad va a incrementarse de forma importante y el resultado será un uso progresivamente más residual del dinero en metálico». Por su parte, la costumbre de comprar online, cada vez más popular e impulsada por el confinamiento, se asentará aún más; y el pago con tarjeta, principal medio en las adquisiciones de productos y servicios en la red, ganará relevancia.

La tendencia no es nueva, ya estaba al alza antes de decretarse la cuarentena. Así lo confirman los datos del Banco de España, que muestran que, entre enero y diciembre de 2019, los ciudadanos pasaron sus tarjetas por los terminales de compra de las tiendas 4.536 millones de veces, un 16% más que en 2018. Además, el último Barómetro de Tarjetas Mastercard 2019 concluyó que el porcentaje de españoles que usa las tarjetas de débito ascendía a un 87,5% en el momento en que se elaboró el informe, lo que supone un incremento del 4,2% con respecto al año anterior; y que un 55% de los residentes en España utilizaban la tecnología de pago sin contacto (’contactless’).

El cambio está promovido principalmente por los jóvenes, que ante la pregunta ‘¿en efectivo o en tarjeta?’ suelen optar por lo segundo. Así lo demostró el informe BBVA Data & Analytics en 2018, al constatar que los menores de 35 años realizaban ya entonces un 80% de sus transacciones con este sistema, mientras que solo el 20% hacía uso de los cajeros. La proporción es incluso más acusada en grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, donde se observó que el número medio de pagos con tarjeta subió un 170% entre 2015 y 2018 para todas las franjas de edad.

Sofía, una madrileña de 29 años, ejemplifica esta transición. «Prácticamente pago todo con tarjeta y no recuerdo la última vez que fui al cajero. Siempre llevo efectivo por si acaso, porque hay sitios donde no aceptan otra cosa, pero lo utilizo muy poco. Además, me suelo comprar la ropa online y para eso ni siquiera utilizo la tarjeta porque pago con Paypal (un sistema de transacciones electrónicas)».