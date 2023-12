Las grandes cadenas hoteleras prevén una temporada de invierno «excepcional» en Canarias

Las grandes cadenas hoteleras que operan en Canarias están registrando cifras récord de ocupación en la última parte de este año y anticipan, a juzgar por el nivel de reservas que ya registran sus sistemas, un primer trimestre de 2024 «muy bueno». Las previsiones a que la temporada de invierno (noviembre-abril) será este año «excepcional». Algunos hoteles de estas cadenas registran a fecha de hoy ocupaciones para enero y febrero que superan el 90% y del 80% para marzo, cuando aún quedan tres meses por delante.

Las cifras superan los niveles históricos tanto en ocupaciones, como en tarifas e ingresos. «Con el positivo desempeño que se ha visto en estos últimos meses del año, incluyendo el puente de diciembre, la perspectiva enfoca hacia una temporada excepcional en el destino», apuntan fuentes de la cadena Meliá Hotels. En diciembre, la ocupación de sus hoteles está superando el 80%-85%. sus ventas han superado en un 15% las de 2022 y el precio ha mejorado en un 14%. «En la campaña del Black Friday los hoteles de Canarias han sido de los más demandados», apuntan desde la cadena. Tenerife y Fuerteventura son las islas con mayor tirón. En su caso, con aumentos del 20% y 23% respectivamente

La misma situación la está viviendo la cadena Barceló Hotel Group, cuyas reservas para el primer trimestre de 2024 son entre un 40% y un 50%, según el establecimiento, superiores a las del pasado año por estas fechas.

El director comercial regional de Barceló Hotel Group para Canarias, Madeira y Cabo Verde, Juan Francisco Hernández, apunta que noviembre y diciembre serán meses de récord para la cadena, con cifras nunca antes vistas. Para el primer trimestre de 2024 y teniendo en cuenta los datos actuales de reservas todo apunta a que se mantendrá la tendencia. «Van todos los mercados muy bien pero en nuestro caso evolucionan de forma significativa los británicos, con incrementos de dos dígitos», señala.

Desde Riu Hotels & Resorts confirman la buena marcha del sector. La cadena afirma que ha superado sus niveles récord tanto en ocupación como en tarifas ante una demanda fuerte y estable que, por ahora, no da síntomas de debilidad. «2023 está resultado un año magnífico. Para 2024, aunque es temprano para sacar conclusiones, la cadena prevé un nivel de ocupación muy positivo en Canarias», indican fuentes de Riu, que agregan que hasta marzo el nivel de reservas es «muy bueno».

Las grandes cadenas locales, como Cordial Hotels & Resorts, también registran estos meses de finales de 2023 cifras récord mientras que sus ocupaciones para 2024 están en algunos establecimientos por encima del 90% para enero y febrero. «La inercia sigue. Estamos todos muy sorprendidos y a la espera porque no sabemos cuánto más durará esta bonanza», indica su director general, Nicolás Villalobos. El director de Cordial, al igual que el resto de las cadenas consultadas, achaca la buena marcha turística de Canarias y en la que, de no haber sorpresas, se alcanzarán cifras récord de ocupación e ingresos en las islas, a dos factores. De un lado, la prioridad que hay tras la covid de viajar y tener experiencias a pesar de la incertidumbre y la inflación. Y de otro, la inestabilidad que contagia el conflicto de Israel a otros destinos proximos como Egipto y aquellos con compomente árabe, como es el caso de Túnez y Turquía. «La temporada de invierno puede ser histórica en Canarias por esa prioridad de viajar que hay y los conflictos bélicos», manifiesta.

El turismo británico está imparable: se prevé que suba un 8% en 2024

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, apuntó ayer que, tras crecer el turismo británico en 2023 un 15%, se prevé que en 2024 aumente en 8%, con un 32% más de gasto con respecto a 2019.

De León hizo estas declaraciones en sede parlamentaria, donde destacó la importancia que está teniendo el turismo británico en el archipiélago, donde representa el 35% de los visitantes.

El turismo británico «no da muestras todavía de desfallecimiento» después de que Canarias haya logrado «sortear» el brexit, la caída de Thomas Cook, la pandemia, la crisis de Ucrania, la inflación, los tipos de interés elevados y la devaluación de la libra. «No solo hemos mejorado, sino superado todas las expectativas», los británicos no han reducido su gasto turístico, como se temía, planteó.

Respecto al turismo, De León indicó en el pleno del Parlamento de Canarias que el «ha de ser sostenible o no será», porque eso es lo reclaman los clientes. Esta es una de las conclusiones que obtuvo la delegación canaria de su participación en la feria turística World Travel Market de Londres, celebrada a principios de noviembre, una cita que resultó un éxito y que muestra que el turismo británico, el más importante en Canarias, continúa creciendo a pesar de la situación económica, expuso la consejera en una comparecencia parlamentaria.

De León destacó que el Gobierno de Canarias asume el turismo «como una política transversal» porque «el turismo será sostenible o no será, no podrá ser rentable, no podrá subir los precios, tendría que bajarlos». Cuando se habla de sostenibilidad, advirtió, «ya no valen las buenas intenciones ni el pin en la solapa».