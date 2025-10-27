El Gobierno multa a Endesa con 12 millones por el apagón de La Gomera en 2023 El corte eléctrico se alargó 60 horas. El Gobierno regional confirma dos infracciones por el mal estado de las instalaciones y la ruptura del suministro

Operarios de Endesa trabajan en julio de 2023 en la descarga de un grupo electrógeno que permita la recuperación del suministro de luz en la isla de La Gomera, afectada por un cero energético.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 27 de octubre 2025, 14:21

El Gobierno de Canarias aprobó este lunes un decreto por el que se impone a la compañía Unelco Endesa una sanción de 12,1 millones por el cero energético que tuvo a La Gomera durante 37 horas sin suministro eléctrico en julio de 2023, si bien el servicio en su totalidad no se restableció hasta pasadas 60 horas, según informa Europa Press. Así lo avanzó el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, subrayando que a la compañía se le achacan «dos infracciones muy graves» derivadas del mal mantenimiento de sus instalaciones y la ruptura del suministro.

Detalló que el Ejecutivo cumple son su «palabra» y defiende los intereses generales de los ciudadanos con un «mensaje claro» que pasa por que la calidad del servicio eléctrico «no es negociable». Zapata recordó que dijeron que no les «temblaría el pulso» para sancionar el cero energético frente a los anuncios de «bombo y platillo» del anterior Ejecutivo, hasta el punto de que en febrero se tuvo que devolver el importe de una sanción. Insistió en que su departamento «actúa» y «no improvisa», y trabaja «en silencio» y sin dar titularidades» hasta que «la noticia sea realidad», algo que se ha logrado gracias a la modificación de la Ley del Sector Eléctrico Canario para ampliar los plazos para tramitar expedientes sancionadores.

Sobre el importe de la multa indicó que es competencia del funcionario instructor del expediente, remarcando que las horquillas por cada infracción oscilan entre los 6 y los 12 millones. La empresa recibe la imposición de una multa de 12.100.001 euros por cometer una infracción muy grave de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Como se recordará, el cero energético tuvo lugar el 30 de julio de 2023, en la central térmica de El Palmar, donde se generó un fallo en el cuadro de control de un grupo de generación, afectando a las instalaciones eléctricas, y dando lugar al apagón general, no reestableciéndose el suministro por completo hasta el 1 de agosto, lo que supuso más de 60 horas de corte eléctrico.

El expediente administrativo relativo a este cero de tensión en La Gomera determinó la existencia de deficiencias en la operación y en la capacidad de respuesta de la central térmica, como informó el Gobierno de Canarias. La Dirección General de Energía tramitó esta sanción al considerarla una infracción administrativa muy grave, por comprometer la seguridad y continuidad del suministro eléctrico en un sistema aislado.

La modificación de la Ley del Sector Eléctrico Canario, a propuesta de la consejería de Transición Ecológica y Energía al comienzo de la legislatura en 2023, y aprobado por unanimidad en el Parlamento Canario, ha permitido ahora que el Gobierno disponga de plazos más amplios realistas para sancionar en tiempo y forma a las empresas eléctricas que incumplan, y que han sido las responsables de situaciones como la de La Gomera. Así se ha pasado de los plazos de tres meses para tramitar y gestionar estas sanciones a los actuales 18.

El Gobierno de Canarias mantiene su compromiso firme con la estabilidad y seguridad del sistema eléctrico insular, reforzado tras la declaración de la emergencia energética en 2024 y tomando medidas para evitar nuevos ceros energéticos. El Ejecutivo regional ha impulsado acciones inmediatas y proyectos estructurales destinados a reforzar la seguridad del suministro, además de seguir trabajando con el Miteco para la renovación de los grupos de generación convencional, que precisan de renovación desde hace más de una década.

En el caso concreto de La Gomera, avanzan a muy buen ritmo los trabajos del proyecto del cable submarino entre Tenerife y La Gomera, actualmente en fase final de ejecución, cuya puesta en servicio garantizará la interconexión eléctrica entre ambas islas en 2026. Una infraestructura que permitirá reforzar la seguridad del suministro en La Gomera, reducir la dependencia de la generación local y facilitando la integración de energías renovables en el sistema insular.

Por otro lado, la Consejería de Transición Ecológica, a través de la Dirección General de Energía, ha aprobado la instalación de ocho proyectos de generación de emergencia energética en las islas que actualmente presentan déficit de generación, siendo más vulnerables a apagones, con el objetivo de cubrir puntos críticos del sistema y responder ante eventuales déficits de generación. Estas actuaciones en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura permitirán cubrir el 90% del déficit total detectado por el operador del sistema (Red Eléctrica), para cubrir el déficit de 268 MW de potencia. En el caso de Tenerife, por ejemplo, ya ha comenzado la instalación de la primera de las plantas en Granadilla, a cargo de la empresa Disa, y recientemente se han aprobado las autorizaciones administrativas para instalar varias de ellas, según informa el Gobierno de Canarias en nota de prensa.

