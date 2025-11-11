Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Un grupo de transportistas durante los paros de 2022. EP

El Gobierno dará ayudas de 3.000 euros para sacarse el carnet de autobús o de camión

El Ministerio de Transportes busca paliar el déficit de conductores que cifra en unos 34.700 en total

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:18

El Gobierno quiere poner fin al déficit de transportistas por carretera que desde hace años sufre el sector, en medio de un notable envejecimiento de ... la fuerza laboral, con escasa renovación generacional ante una profesión que exige largas jornadas y, en muchas ocasiones, condiciones precarias. El Consejo de Consejo de Ministros aprobó este martes subvenciones directas de hasta 3.000 euros para quienes quieran sacarse el carnet de conducir de las clases C y D para camión y autobús.

