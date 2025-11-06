Gobierno y ASINCA lanzan una campaña para impulsar los productos canarios en la Península El objetivo es mostrar la esencia de lo canario a través de sus marcas más representativas

El viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias y vicepresidente de Proexca, Gustavo González de Vega (i), y el presidente regional de Asinca, Virgilio Correa Suárez (d).

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:56 Comenta Compartir

El viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias y vicepresidente de Proexca, Gustavo González de Vega, y el presidente regional de Asinca, Virgilio Correa Suárez, presentaron este jueves la campaña DesdeCanarias para productos de la marca Elaborado en Canarias, una iniciativa de comunicación destinada a poner en valor el sello de origen de los productos canarios y promover su consumo en la Península.

El proyecto busca acercar los sabores, la identidad y la calidad de las islas a aquellos consumidores que, de un modo u otro, han sentido alguna vez su conexión con Canarias. Con un enfoque emocional y experiencial, con DesdeCanarias se propone hacer visible lo invisible, mostrando la esencia de lo canario a través de sus marcas más representativas, como el ron Arehucas, las ambrosías Tirma, los mojos o el gofio, y trasladar esos recuerdos y sabores a cualquier rincón de España.

«Trabajamos con planes sectoriales de actividad industrial con Asinca para facilitar exportar nuestros productos más allá de las islas«, explicó Gustavo González de Vega, vicepresidente de Proexca. »El 36% de las exportaciones de productos canarios se realizan a Península, un incremento del 5% respecto al año anterior. Esto conlleva un sobresfuerzo importante, por lo que hay que incentivar los canales de venta», añadió.

El presidente regional de Asinca, Virgilio Correa, afirmó que la campaña «está creada para poner en valor el sello Elaborado En Canarias y abrir nuevas vías de comercialización del mercado peninsular«. »El enfoque va a ser experiencial y emocional. Desde Canarias será una invitación a revivir la experiencia canaria, lo que muchos de los que nos visitan han sentido alguna vez y que puedan volver a hacerlo en sus casas«, apuntó.

Las marcas colaboradoras son Argodey Fortaleza, Bandama, Tirma, FelicitáUniconf, Dulzán, Ejove, Agua de Firgas, Gofio La Piña, Maxorata - Grupo Ganaderos de Fuerteventura, Libbys, Clipper – Ahembo, Bodega Vega de Yuco, Panna Pomodoro, Ron Arehucas y Kalise.

El eje principal de la campaña es la creación de una web-app interactiva, que servirá como guía y escaparate digital de todos los establecimientos que venden productos con el sello Elaborado en Canarias. La aplicación permitirá localizar fácilmente tiendas, supermercados y espacios gourmet donde adquirir productos isleños, pero irá más allá de la simple información: será una experiencia inmersiva que conecte al usuario con la autenticidad y la historia detrás de cada producto.

La estrategia de comunicación se completará con acciones en redes sociales e iniciativas con influencers seleccionados por su afinidad con lo natural, lo local y lo gourmet. La propuesta incluye un programa de premios y fidelización: los usuarios que se registren en la web-app podrán participar en sorteos de productos icónicos de las islas, como packs de Clipper, surtidos de quesos Maxorata, los famosos Cubanitos de Bandama, jugos de Libbys o mojos de Argodey y Fortaleza. De este modo, la propia interacción con la plataforma se convertirá en una forma de viajar a Canarias a través de sus sabores.

El broche final de la campaña será un evento de presentación con showroom, diseñado como una experiencia sensorial donde los invitados podrán degustar y conocer de primera mano la diversidad de productos amparados bajo el sello Elaborado en Canarias.