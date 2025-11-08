Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fábrica de coches BYD. EFE

Gigantes europeos como Stellantis se alían con marcas chinas para competir en la batalla de los eléctricos

España se posiciona para intentar ganarse a la industria asiática que busca dónde instalar sus fábricas de coches en la UE y evitar los aranceles

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:18

Comenta

La industria del automóvil está viviendo una doble transformación: por un lado, la electrificación masiva del parque de vehículos, que no avanza tan rápido como ... cabía esperar, pero que es un proceso sin vuelta atrás. Por otro –o quizá a consecuencia del primero–, la llegada de coches chinos a precios más económicos al mercado europeo, que ha revolucionado las ventas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos encapuchados con cuchillos atracan un Spar en La Feria
  2. 2 Tres muertos y quince heridos en una jornada trágica en el mar en Tenerife
  3. 3 Espectacular persecución policial en Las Palmas de Gran Canaria con varias colisiones y dos detenidos
  4. 4 Vive a sus anchas en las Alcaravaneras
  5. 5 Oposiciones de Educación: 685 plazas de maestros y medidas contra el efecto llamada de aspirantes de fuera
  6. 6 El tren de borrascas no frena y la Aemet destapa cómo serán las lluvias en Canarias
  7. 7 Una palmera se desploma y aplasta un coche en Lomo Los Frailes: «A otra hora, habría habido una desgracia»
  8. 8 Con caretas de Halloween: la Policía investiga si los detenidos tras una accidentada fuga son los enmascarados del atraco de La Feria
  9. 9 Un hombre agrede a una persona tras una discusión al grito de «les voy a apuñalar a todos» en Schamann
  10. 10 Tres claves por las que el Gobierno rechaza la petición de zona tensionada de Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Gigantes europeos como Stellantis se alían con marcas chinas para competir en la batalla de los eléctricos

Gigantes europeos como Stellantis se alían con marcas chinas para competir en la batalla de los eléctricos