El gasto extra en Navidad por canario es de 600 euros Desde Canarias Sin Deuda animan a planificar ante el aumento del consumo para evitar problemas en los próximos meses

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de diciembre 2025, 07:00

Una familia canaria se enfrentará durante las fiestas navideña a un gasto extra medio por persona de alrededor de 600 euros. Por eso, desde Canarias Sin Deuda insisten en la necesidad de planificar con antelación y definir un presupuesto realista. Sin ese control, es fácil dejarse llevar por el 'espíritu navideño': regalos, más comida, salidas, loterías… y una serie de desembolsos extra que, acumulados, pueden disparar el gasto y empujar a muchas familias a recurrir a financiación con altos intereses.

Los expertos de Canarias Sin Deuda, empresa especializada en la cancelación de deudas con la Ley de Segunda Oportunidad, alertan de que «este descontrol es especialmente arriesgado si ya se arrastran deudas». Hoy en España cerca del 46% de la población tiene obligaciones pendientes con entidades bancarias, lo que pone en evidencia la vulnerabilidad de muchos hogares a un sobreendeudamiento.

El abogado de Canarias Sin Deuda, Samuel Díaz explica que «la falta de control puede traducirse en impagos, reducción del ahorro, estrés financiero e incluso en la necesidad acudir a mecanismos de alivio de deuda, con lo que implica a medio y largo plazo. Por eso, aplicar con sentido la regla 50/30/20 —y ajustarla al contexto real de ingresos y gastos familiares también en Navidad— no solo ayuda a evitar derroches: puede ser clave para no agravar gravemente la situación económica de muchas familias».

«La Navidad es uno de los períodos del año en los que más se incrementa el consumo en los hogares españoles. Cada persona gasta de media 600 euros extras. A las compras de regalos y celebraciones se suman desplazamientos, actividades de ocio y gastos adicionales que, acumulados, pueden suponer una presión importante para la economía doméstica», añade Díaz.

Desde Canarias Sin Deuda recuerdan que la mejor forma de evitar el sobreendeudamiento es la regla del 50/30/20. Esta consiste en destinar el 50% de los ingresos a cubrir las necesidades básicas, como la alimentación, el transporte, la hipoteca o un alquiler. El 30% debe destinarse a los gastos no básicos del día a día que incluiría los gastos extraordinarios propios de las celebraciones navideñas, además de ocio, gimnasio, entre otros. Por último, esta regla implica que el 20% debe dedicarse al ahorro.

Desde Canarias Sin Deuda aconsejan llevar en estos días en los que se dispara el consumo una organización y tener bien gestionados los gastos fijos mensuales, al igual que aquellos que se pueden prever de forma extraordinaria. Aseguran que, de esta forma, se podrá conocer la capacidad de pago y capacidad de endeudamiento. Recomiendan adoptar medidas sencillas pero efectivas para mantener las cuentas bajo control como definir un presupuesto y ceñirse a él.

