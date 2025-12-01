Las gasolineras más económicas de Santa Cruz de Tenerife este lunes: precios de gasolina y diésel

Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Cruz de Tenerife

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:14

Comenta

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, lunes, 1 de diciembre de 2025, está en el municipio de San Miguel de Abona, puedes encontrarla a 0,914€ por litro en la estación de servicio OcÉano, ubicada en Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Tgas-tu TrÉbol, ofrece este combustible a 1,100€ por litro en Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, en el municipio de Adeje.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio OcÉano en San Miguel de Abona, Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n donde está disponible a 0,914€ por litro.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano Los Realejos ofrece este combustible a 1,152€ por litro en Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,914 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  2. 2

    0,977 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  3. 3

    0,978 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    0,985 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

  5. 5

    0,985 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

Gasolina 98

  1. 1

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)

  2. 2

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)

  3. 3

    1,107 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    1,108 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  5. 5

    1,110 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

Gasoil

  1. 1

    0,914 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  2. 2

    0,977 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  3. 3

    0,978 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    0,985 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  5. 5

    0,989 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,152 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)

  2. 2

    1,169 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  3. 3

    1,169 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    1,169 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

  5. 5

    1,175 € Shell Los Realejos (Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100, Los Realejos)

