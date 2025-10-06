Las gasolineras más económicas de Santa Cruz de Tenerife este lunes: precios de gasolina y diésel

CANARIAS7 Santa Cruz de Tenerife Lunes, 6 de octubre 2025, 07:14 Comenta Compartir

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Repsol ofrece este combustible a 1,101€ por litro en Carretera Tf-324 Km. 2, La Orotava.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio OcÉano en San Miguel de Abona, Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n donde está disponible a 0,925€ por litro.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, lunes, 6 de octubre de 2025, está en el municipio de San Miguel de Abona, puedes encontrarla a 0,925€ por litro en la estación de servicio OcÉano, ubicada en Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio OcÉano Taco, ofrece este combustible a 1,100€ por litro en Calle Santa Amelia, 20, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,925 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona) 2 0,974 € Disa Los Majuelos (Avenida Los Majuelos, 26, San Cristóbal de La Laguna) 3 0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 4 0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife) 5 0,978 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

Gasolina 98 1 1,100 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 2 1,100 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife) 3 1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje) 4 1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife) 5 1,108 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

Gasoil 1 0,925 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona) 2 0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 3 0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife) 4 0,978 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna) 5 0,989 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

Gasoil Premium 1 1,101 € Repsol (Carretera Tf-324 Km. 2, La Orotava) 2 1,129 € Shell Los Realejos (Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100, Los Realejos) 3 1,152 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos) 4 1,159 € Disa Los Majuelos (Avenida Los Majuelos, 26, San Cristóbal de La Laguna) 5 1,165 € Disa El Chorrillo (Carretera Carretera General Del Sur Km. 9,2, Santa Cruz de Tenerife)