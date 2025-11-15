Las gasolineras más baratas este sábado en Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:14
La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Tgas-tu TrÉbol, ofrece este combustible a 1,100€ por litro en Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, en el municipio de Adeje.
Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio Plenergy en La Orotava, Calle Molinos De Golfo, S/n donde está disponible a 0,969€ por litro.
Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano Taco ofrece este combustible a 1,099€ por litro en Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna.
La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, sábado, 15 de noviembre de 2025, está en el municipio de La Orotava, puedes encontrarla a 0,969€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Molinos De Golfo, S/n.
Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.
Gasolina 95
-
1
0,969 € Plenergy (Calle Molinos De Golfo, S/n, La Orotava)
-
2
0,969 € Plenergy (Calle AlbaÑileria, S/n, La Orotava)
-
3
0,969 € Petroprix (Calle Anaga, 1, Los Realejos)
-
4
0,978 € Pcan (Avenida Los Menceyes, 223, San Cristóbal de La Laguna)
-
5
0,985 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)
Gasolina 98
-
1
1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)
-
2
1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)
-
3
1,108 € Pcan (Avenida Los Menceyes, 223, San Cristóbal de La Laguna)
-
4
1,110 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)
-
5
1,110 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)
Gasoil
-
1
0,969 € Plenergy (Calle Molinos De Golfo, S/n, La Orotava)
-
2
0,969 € Plenergy (Calle AlbaÑileria, S/n, La Orotava)
-
3
0,969 € Petroprix (Calle Anaga, 1, Los Realejos)
-
4
0,978 € Pcan (Avenida Los Menceyes, 223, San Cristóbal de La Laguna)
-
5
0,985 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)
Gasoil Premium
-
1
1,099 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)
-
2
1,099 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)
-
3
1,099 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)
-
4
1,099 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)
-
5
1,122 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)