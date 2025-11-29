Las gasolineras más baratas este sábado en Las Palmas

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil en Agüimes, Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8 donde está disponible a 0,969€ por litro.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,065€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, sábado, 29 de noviembre de 2025, está en el municipio de Agüimes, puedes encontrarla a 0,959€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Ansite, 33.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio OcÉano, ofrece este combustible a 1,149€ por litro en Calle Alegria, 2, en el municipio de Telde.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,959 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes) 2 0,959 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes) 3 0,959 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes) 4 0,959 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes) 5 0,959 € Petroprix (Calle Adelfas, 187, Agüimes)

Gasolina 98 1 1,149 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 2 1,159 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio) 3 1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria) 4 1,169 € Disa Nuevo Ingenio (Calle Sagasta, Nº1, 1, Ingenio) 5 1,169 € Shell Ingenio (Calle Juliano Bonny, 11, Ingenio)

Gasoil 1 0,969 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes) 2 0,969 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes) 3 0,969 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes) 4 0,969 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes) 5 0,969 € Petroprix (Calle Adelfas, 187, Agüimes)

Gasoil Premium 1 1,065 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario) 2 1,119 € Disa El Matorral (Carretera Puerto Rosario - El Castillo Km. 8, Antigua) 3 1,119 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 4 1,129 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio) 5 1,149 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)