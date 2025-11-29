Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 29 de noviembre de 2025

Las gasolineras más baratas este sábado en Las Palmas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:10

Comenta

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil en Agüimes, Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8 donde está disponible a 0,969€ por litro.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,065€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, sábado, 29 de noviembre de 2025, está en el municipio de Agüimes, puedes encontrarla a 0,959€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Ansite, 33.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio OcÉano, ofrece este combustible a 1,149€ por litro en Calle Alegria, 2, en el municipio de Telde.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,959 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  2. 2

    0,959 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  3. 3

    0,959 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes)

  4. 4

    0,959 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes)

  5. 5

    0,959 € Petroprix (Calle Adelfas, 187, Agüimes)

Gasolina 98

  1. 1

    1,149 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

  2. 2

    1,159 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

  3. 3

    1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)

  4. 4

    1,169 € Disa Nuevo Ingenio (Calle Sagasta, Nº1, 1, Ingenio)

  5. 5

    1,169 € Shell Ingenio (Calle Juliano Bonny, 11, Ingenio)

Gasoil

  1. 1

    0,969 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  2. 2

    0,969 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  3. 3

    0,969 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes)

  4. 4

    0,969 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes)

  5. 5

    0,969 € Petroprix (Calle Adelfas, 187, Agüimes)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,065 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  2. 2

    1,119 € Disa El Matorral (Carretera Puerto Rosario - El Castillo Km. 8, Antigua)

  3. 3

    1,119 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

  4. 4

    1,129 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

  5. 5

    1,149 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

Buscador por municipios

Publicidad

Top 50
  1. 1 Inmaculada Medina se defiende: «Saldré más fuerte y seguiré en la calle con los grupos«
  2. 2 «Pensaba que esta vuelta iba a salir bien, pero no», lamentaron los supuestos sicarios
  3. 3 Siete afectados, entre ellos un niño de 11 años, tras el incendio de un edificio en La Paterna
  4. 4 Operación Íncubo: tres nuevos investigados por abusar sexualmente de menores vulnerables
  5. 5 El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en riesgo: necesita una inversión urgente de 1,1 millones de euros
  6. 6 Adiós a Inmaculada Medina: «No crean que ha sido fácil, pero lo hago con el corazón lleno de cariño»
  7. 7 La limpieza pasa factura a Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 Investigación por el correo de la «masacre» en la ULPGC: «Fue un susto y se reaccionó a tiempo»
  9. 9 Las auxiliares de enfermería de Canarias estallan: «¡C1 ya!»
  10. 10 Operación Naja-GC: dos de los acusados reconocen los hechos de tener una de las mayores colecciones de animales peligrosos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Las gasolineras más baratas este sábado en Las Palmas

Las gasolineras más baratas este sábado en Las Palmas