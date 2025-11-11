Las gasolineras más baratas este martes en Las Palmas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 11 de noviembre 2025, 07:10

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Petroprix en Las Palmas de Gran Canaria, Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10 donde está disponible a 0,965€ por litro.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, martes, 11 de noviembre de 2025, está en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, puedes encontrarla a 0,965€ por litro en la estación de servicio Petroprix, ubicada en Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Shell Ingenio, ofrece este combustible a 1,129€ por litro en Calle Juliano Bonny, 11, en el municipio de Ingenio.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,048€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,965 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria) 2 0,965 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria) 3 0,970 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio) 4 0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35, Las Palmas de Gran Canaria) 5 0,975 € H2exagon Las Torres (Calle Arrecife, 33, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasolina 98 1 1,129 € Shell Ingenio (Calle Juliano Bonny, 11, Ingenio) 2 1,129 € Disa Nuevo Ingenio (Calle Sagasta, Nº1, 1, Ingenio) 3 1,129 € Disa Carrizal (Carlos V (ingenio Km 1), Ingenio) 4 1,129 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 5 1,149 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

Gasoil 1 0,965 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria) 2 0,965 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria) 3 0,970 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria) 4 0,970 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio) 5 0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasoil Premium 1 1,048 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario) 2 1,119 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 3 1,119 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio) 4 1,139 € Shell Ingenio (Calle Juliano Bonny, 11, Ingenio) 5 1,139 € Disa Nuevo Ingenio (Calle Sagasta, Nº1, 1, Ingenio)