Las gasolineras más baratas este lunes en Las Palmas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:10 Comenta Compartir

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 1,065€ por litro en Calle Alegria, 2, Telde.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio OcÉano, ofrece este combustible a 1,075€ por litro en Calle Alegria, 2, en el municipio de Telde.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, lunes, 1 de diciembre de 2025, está en el municipio de Agüimes, puedes encontrarla a 0,959€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Ansite, 33.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil en Agüimes, Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8 donde está disponible a 0,969€ por litro.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,959 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes) 2 0,959 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes) 3 0,959 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes) 4 0,959 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes) 5 0,959 € Petroprix (Calle Adelfas, 187, Agüimes)

Gasolina 98 1 1,075 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 2 1,159 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio) 3 1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria) 4 1,179 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 5 1,180 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

Gasoil 1 0,969 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes) 2 0,969 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes) 3 0,969 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes) 4 0,969 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes) 5 0,969 € Petroprix (Calle Adelfas, 187, Agüimes)

Gasoil Premium 1 1,065 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 2 1,065 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario) 3 1,115 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes) 4 1,129 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio) 5 1,149 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)