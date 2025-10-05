Las gasolineras más baratas este domingo en Santa Cruz de Tenerife

CANARIAS7 Santa Cruz de Tenerife Domingo, 5 de octubre 2025, 07:14

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio OcÉano Taco, ofrece este combustible a 1,100€ por litro en Calle Santa Amelia, 20, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Repsol ofrece este combustible a 1,101€ por litro en Carretera Tf-324 Km. 2, La Orotava.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio OcÉano en San Miguel de Abona, Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n donde está disponible a 0,925€ por litro.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, domingo, 5 de octubre de 2025, está en el municipio de San Miguel de Abona, puedes encontrarla a 0,925€ por litro en la estación de servicio OcÉano, ubicada en Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,925 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona) 2 0,925 € Plenergy (Calle Mencey Adjona, S/n, San Miguel de Abona) 3 0,974 € Disa Los Majuelos (Avenida Los Majuelos, 26, San Cristóbal de La Laguna) 4 0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 5 0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

Gasolina 98 1 1,100 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 2 1,100 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife) 3 1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje) 4 1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife) 5 1,108 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

Gasoil 1 0,925 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona) 2 0,925 € Plenergy (Calle Mencey Adjona, S/n, San Miguel de Abona) 3 0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 4 0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife) 5 0,978 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

Gasoil Premium 1 1,101 € Repsol (Carretera Tf-324 Km. 2, La Orotava) 2 1,128 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos) 3 1,129 € Shell Los Realejos (Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100, Los Realejos) 4 1,149 € Disa Las Chafiras (Carretera Carretea General A Las Galletas-chafiras Km. S/n, San Miguel de Abona) 5 1,159 € Disa Los Majuelos (Avenida Los Majuelos, 26, San Cristóbal de La Laguna)