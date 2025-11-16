Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 16 de noviembre de 2025

Las gasolineras más baratas este domingo en Las Palmas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:10

Comenta

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Santana Dominguez en Las Palmas de Gran Canaria, Calle Ayagaures, 3 donde está disponible a 0,970€ por litro.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, domingo, 16 de noviembre de 2025, está en el municipio de Ingenio, puedes encontrarla a 0,970€ por litro en la estación de servicio Santana Dominguez, S.l., ubicada en Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,048€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio OcÉano, ofrece este combustible a 1,129€ por litro en Calle Alegria, 2, en el municipio de Telde.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,970 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)

  2. 2

    0,979 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya)

  3. 3

    0,979 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar)

  4. 4

    0,979 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar)

  5. 5

    0,979 € Plenergy (Calle Felix Garcia Gonzalez, S/n, Santa María de Guía)

Gasolina 98

  1. 1

    1,129 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

  2. 2

    1,149 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

  3. 3

    1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)

  4. 4

    1,179 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  5. 5

    1,180 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar)

Gasoil

  1. 1

    0,970 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria)

  2. 2

    0,970 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)

  3. 3

    0,984 € Fast Fuel Goro (Calle Corregidor Aguirre, 20, Telde)

  4. 4

    0,984 € Petroprix (Calle Antonio Jose De Sucre, 1, Telde)

  5. 5

    0,985 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,048 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  2. 2

    1,119 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

  3. 3

    1,119 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

  4. 4

    1,149 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  5. 5

    1,150 € Santana Dominguez (Avenida Paseo La Libertad S/n, S/n, Tuineje)

