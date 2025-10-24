¿Cuánto gana tu vecino? El mapa de la renta en Canarias

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 24 de octubre 2025, 06:27 Comenta Compartir

La renta media de los hogares españoles creció en 2023 y respecto al año anterior un 7%, hasta alcanzar los 15.036 euros, según los datos analizados y recogidos por el INE en su Atlas de Distribución de Renta de los Hogares. Sin embargo, esa media esconde una amplia disparidad de rentas dependiendo del municipio e incluso del barrio o sección censal de la que hablemos.

En Canarias la renta creció por encima de la media en el año analizado, en concreto un 8,8%, hasta los 13.595 euros, pero nada tiene que ver un municipio con otro. A la cabeza de todo el archipiélago estáSanta Brígida, con 17.392 euros, en la isla de Gran Canaria, seguido de El Rosario, en Tenerife, con 17.109 euros. Al otro lado de la balanza nos encontramos con Garafía, en La Palma, donde la renta por habitante apenas supera los 10.000 euros (no llega ni a mileurista). Sobre los 11.000 euros está El Tanque, Puntagorda, Los Silso, Ico de los Vinos y La Victoria.

¿Quiere averigüar la renta de tu vecino? Consulte el mapa.

