Furor por el Black Friday en Canarias: «Vengo todos los años para aprovechar las ofertas» Los canarios y canarias salen a la calle este viernes para iniciar sus compras navideñas | El sector estima un aumento del 6% en las ventas

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:43 | Actualizado 15:37h.

Son las 11.00 horas del viernes 28 de noviembre en la avenida José Mesa y López de Las Palmas de Gran Canaria. Solo ha pasado una hora desde que los comercios han abierto sus puertas en una de las arterias comerciales de la ciudad, y entre los transeúntes y los carteles que se muestran en los escaparates de las tiendas cualquier despistado puede averiguar por qué hay tanta gente en la calle: llegó el Black Friday.

Una oleada de descuentos impera desde el comienzo de esta semana en las tiendas, si bien, los canarios y canarias han aprovechado este día señalado en el calendario de los comerciantes para hacer sus compras navideñas y, así, adelantarse a los días clave y, sobre todo, conseguir ahorrarse algo en estas fechas.

Elías Trujillo, junto a su pareja y su hijo, vienen desde Arguineguín, aprovechando las vacaciones, para dar un paseo por las tiendas. «Es verdad que vamos mirando los precios durante el año y los comparamos para ver si sale más rentable comprar un día como hoy», apunta Trujillo, que este año, sobre todo, comprará juguetes para su hijo.

La tónica general a esta hora de la mañana son las colas para pagar en todos los comercios. Decenas de personas abarrotan las tiendas buscando los chollos, aunque algunos son críticos. «Odiamos el Black Friday y no vamos a comprar nada. Todo está lleno de gente, y luego dicen que no hay dinero... Es un día que no está para salir a la calle«, critica una pareja de jubilados.

No es el caso de Isabel Morales, otra jubilada, que aprovecha para tomarse un descanso en los bancos de la avenida, que ahora está ocupada por los puestos de la feria de Navidad. «Quise venir tempranito para no coger colas y mira, aquí llevo ropa para los novios de mis hijas, para mí... Una chaqueta que costaba 100 euros me la llevé por 34 euros», remarca Morales.

En la misma sintonía se muestra Yésica Espinosa, sorprendida por la cantidad de descuentos que se ha encontrado: «Vengo todos los años para aprovechar y ahorrar algo de dinero». No obstante, critica que en algunos comercios han sacado el stock. «Es cierto que veo la bajada de precios, pero sobre todo en artículos que no son de temporada», comenta mientras espera a una amiga con la que ha venido hasta Mesa y López. Espinosa estima que este viernes negro se gastará entre 150 y 300 euros, sobre todo, en regalos para su familia.

El sector estima que durante esta semana las compras han aumentado un 4%, y se espera que este viernes ese crecimiento llegue al 6% en comparación con años anteriores.