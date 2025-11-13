La FULP aprueba un presupuesto de más de 7,5 millones de euros para impulsar programas de empleabilidad y formación en 2026 La entidad destina 2,6 millones de euros a becas y ayudas, y 3,5 millones a gestión de proyectos y actuaciones a terceros

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:01 Compartir

El Patronato de la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) celebró este jueves la sesión ordinaria del mes de noviembre en la que se informó sobre el avance de actividades del ejercicio 2025 y se aprobó el Plan de Actuación y el presupuesto para el ejercicio económico de 2026.

El presidente de la FULP, Alberto Cabré, ha sido el encargado de dirigir esta sesión en la que se ha hecho un balance de la actividad realizada por la entidad desde enero hasta octubre de 2025. Este informe del avance del ejercicio 2025 refleja el intenso ritmo de actividad de la FULP, que ha puesto en marcha y desarrollado alrededor de 40 proyectos y programas de los que se han beneficiado cerca de 9.000 personas. Además, ha destinado más de 3.000.000 de euros a becas y ayudas para impulsar la formación y la empleabilidad, lo que ha permitido conceder más de 1.200 becas.

Durante la celebración del Patronato, Cabré ha afirmado que «es un verdadero privilegio presidir esta entidad comprometida con la gestión orientada a dos ejes fundamentales como son la formación y la empleabilidad, por esta razón, desde la FULP afrontamos con entusiasmo los desafíos presentes y futuros, siempre poniendo en el centro a las personas y sus oportunidades de desarrollo profesional», y, por ello, «nos enorgullece contar con un índice de éxito del 70 % en la inserción laboral de quienes participan en nuestros programas, tanto entre egresados universitarios como de Formación Profesional».

Entre los hitos alcanzados en 2025 se encuentran los resultados del Programa Cataliza VII, que facilitó 230 prácticas no laborales en empresas; la segunda edición del Programa Diginnova, con 288 personas formadas y 227 estancias prácticas en empresas; o el Programa Inserta, con 347 becas concedidas tanto en el Cabildo de Gran Canaria como en empresas. Asimismo, destacan las acciones de orientación laboral para 1.113 jóvenes recién egresados/as, y el servicio y formación para el fomento del emprendimiento, con un total de 532 personas atendidas.

Durante este ejercicio, la FULP ha reforzado su papel como entidad colaboradora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), coordinando la gestión de 4.244 prácticas universitarias, de las cuales 253 fueron extracurriculares. Además, se ha encargado de gestionar las cotizaciones a la Seguridad Social de estudiantes universitarios y alumnado de Formación Profesional en Canarias, tramitando más de 3.991 y 27.755 altas respectivamente

En cuanto a la colaboración institucional sobresale su trabajo conjunto en diversos proyectos y programas con el Gobierno de Canarias y los cabildos de Lanzarote (gestión de becas al estudio y transporte), Fuerteventura (Programa Inserta y el desarrollo de la plataforma para la convocatoria de ayudas de la corporación), y Gran Canaria (Programa Inserta, la gestión de ayudas al estudio y del Programa de Incentivos a la Contratación).

Plan de actuación 2026: hoja de ruta para fortalecer la formación y la empleabilidad

En esta sesión del Patronato también se ha presentado el plan de actuación y el presupuesto para el ejercicio económico de 2026, con una hoja de ruta que establece cuatro grandes ejes de trabajo: fomento de la empleabilidad, formación continua, colaboraciones institucionales y proyectos a terceros, además de otras actuaciones relacionadas con la innovación y el análisis social.

En el ámbito de la empleabilidad, la FULP continuará con sus programas y servicios más destacados: la octava edición de Cataliza, el Programa Inserta –con mejoras como la actualización de contenidos e-learning con nuevas competencias transversales–, la iniciativa Enseñar para Emprender, el Programa Becas África Occidental, y los servicios de emprendimiento y orientación y acompañamiento laboral. Asimismo, continuará con la gestión de las prácticas de la ULPGC y de las cotizaciones a la Seguridad Social, con el objetivo de tramitar 5.400 de estudiantes universitarios, 40.000 de alumnado de Formación Profesional y 1.100 de otros centros privados de formación.

Respecto a la formación continua, apuesta por la continuidad de programas como la octava edición del Curso Universitario de Gerencia de Comercio Urbano, la tercera edición del Programa Diginnova, y competencias en idiomas. En este aspecto, destaca el acuerdo con el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) y el Cabildo de Gran Canaria para la formación en competencias digitales de personal de administraciones públicas, y el desarrollo de formación en formato microcredenciales con la ULPGC.

El tercer eje agrupa las colaboraciones y servicios a terceros, como los acuerdos con las Fundaciones Universidad-Empresa de Murcia y Extremadura para el mantenimiento y mejora de portales de empleo y observatorios laborales. Asimismo, la FULP continuará colaborando con ayuntamientos como Adeje, Mogán, Moya y San Bartolomé de Tirajana, que utilizan su plataforma de gestión de empleo, y mantendrá su rol de entidad colaboradora en la gestión de becas y ayudas de los cabildos de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.

Por último, se desarrollarán otras iniciativas de gran valor estratégico, como el desarrollo de un observatorio inteligente basado en inteligencia artificial para la selección de candidatos/as y la orientación laboral, la formación del personal para la aplicación de IA en procesos, y la puesta en marcha de la nueva web institucional.

El presupuesto aprobado para el ejercicio 2026, que asciende a 7.534.720 euros, mantiene el equilibrio entre ingresos y gastos, con una distribución que destina 2,6 millones de euros a becas y ayudas, y 3,5 millones a gestión de proyectos y actuaciones a terceros.

Temas

Formación Profesional