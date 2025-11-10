ForoCANARIAS7: 'Conversaciones con la consejera Jessica de León' Este lunes, el salón de actos de CANARIAS7 acoge el evento 'El eje que todo lo mueve. Debate sobre el impacto total del turismo'

CANARIAS7 celebra una nueva entrega del Foro 'Conversaciones con...', que en esta ocasión contará con la participación de la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, y será moderado por el director de CANARIAS7, Francisco Suárez.

Bajo el título 'El eje que todo lo mueve. Debate sobre el impacto total del turismo', el evento tendrá lugar este lunes 10 de noviembre, a partir de las 9.00 horas, en el salón de actos de CANARIAS7.

El debate, organizado por CANARIAS7 en colaboración con la consejería de Turismo y Empleo, pondrá el foco en los retos y oportunidades del turismo como motor económico, social y generador de empleo en Canarias.