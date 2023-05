Exigen que la pensión mínima sea de 1.080€

La Asociación Para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias ha presentado una campaña por la cual demanda que la pensión mínima sea de 1.080 euros, lo mismo que el salario mínimo interprofesional, y también que la comunidad autónoma pague el complemento a las pensiones no contributivas y se erradique la brecha de género.

Bajo el lema «La pobreza tiene rostro de mujeres», representantes de la plataforma han manifestado su desacuerdo con el decreto ley que está en tramitación, porque creen que «dará pie a recortes», no obstante han demandado desde febrero una entrevista en el Gobierno de Canarias para solicitar la subida de las pensiones mínimas a 1.080 euros, y han asegurado que el ejecutivo canario aún no les ha respondido.

Los miembros de la asociación han denunciado la necesidad de derogar la reforma de las pensiones en 2011 ya que, «el sistema público de pensiones no necesita la privatización«.

Carmen Pérez, portavoz de la plataforma, ha explicado con detalle la precariedad femenina que sufren las pensionistas: «Las mujeres tienen una cuantía más baja, la brecha de género siempre aumenta cuando hay una subida en las pensiones».

El reflejo de las pensiones entre géneros

Según la asociación, el 49,2 % de las mujeres están bajo el umbral de la pobreza, es decir, cobran entre 500 y 600 euros mensuales, mientras que en Canarias solo un 20% de los hombres se encuentran en esa situación.

Además, ha denunciado la situación sobre el complemento de brecha y la importancia de recibirlo de forma retroactiva, pues todas las mujeres que se jubilaron antes de 2016 no reciben el complemento por haber tenido hijos, por lo tanto, hay mujeres jubiladas con cinco hijos que no reciben ese beneficio porque no entran en la normativa.

El portavoz Nazario Pietro ha declarado que los gobiernos autonómicos «llegan tarde al negocio del siglo de la privatización de las pensiones», porque no han actuado en consecuencia y las tramitaciones de las leyes que benefician a los mayores «son muy lentas», como es el caso de la ley de dependencia.

Nazario Pietro ha destacado que en la actualidad la sociedad es de cuidados, por lo que hay que encontrar nuevas soluciones y una de ellas es «no desubicar a los mayores en sus traslados a residencias», con lo que también ha insistido en la inspección de las subvenciones públicas para «asegurarnos hacia donde se dirige el dinero».

Para concluir con su exposición ante los medios, el activista ha argumentado que «la participación ciudadana es crucial para encontrar soluciones a las futuras generaciones«, y la plataforma ha señalado el trabajo de las ONG, pues consideran que hacen más por ellos y su bienestar, que los propios órganos del estado, destacando que muchos pensionistas canarios sobreviven gracias a ellas.