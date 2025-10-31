Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bloque de viviendas en construcción. Avelino Gómez

El euríbor no da tregua y encarece por primera vez en dos años las hipotecas con revisión semestral

Encadena su tercera subida consecutiva y cierra octubre en el 2,18%, por encima ya de la tasa de abril

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:40

Comenta

El euríbor sigue subiendo por tercer mes consecutivo y, esta vez sí, encarecerá, aunque de forma leve, las hipotecas de aquellas personas a las que ... les toque la revisión semestral de su cuota y las hayan firmado a tipo variable. Se trata de un cambio de ciclo, pues es la primera vez en prácticamente dos años que se produce un encarecimiento del producto después de las bajadas que se han venido registrando a consecuencia del recorte de tipos del Banco Central Europeo (BCE).

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor a su cuidadora: «¿Quién es él? No es nadie, profe, solo me usa para follar»
  2. 2 Investigan el hallazgo de un cadáver en la Avenida Marítima
  3. 3 Seis de los ocho consejeros de NC en el Cabildo destituyen a Teodoro Sosa como portavoz
  4. 4 Ya es oficial: la suciedad en Las Palmas de Gran Canaria es un «grave riesgo» para los vecinos
  5. 5 Detenido en Telde por presuntamente abusar sexualmente de dos pacientes en su consulta médica
  6. 6 Operación Íncubo: Yino se jactaba del dinero y la protección de sus clientes
  7. 7 Agaete registra un terremoto de magnitud 2,9 muy sentido por la población: «Creí que se caía la casa»
  8. 8 Canarias se prepara para el fin de semana y la Aemet confirma la tendencia «en ascenso»
  9. 9 Estany: «Los propietarios de apartamentos quieren vivir en un hotel sin pagar los servicios de un hotel»
  10. 10 Estos son los barrios más afectados por los rebosos de basura en los contenedores

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El euríbor no da tregua y encarece por primera vez en dos años las hipotecas con revisión semestral

El euríbor no da tregua y encarece por primera vez en dos años las hipotecas con revisión semestral