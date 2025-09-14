De 2 a 29 estudios en seis años: el sector del videojuego se consolida

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Primero llegó el cine y la floreciente industria de los rodajes. Lo hizo tímidamente hace quince años y después, al calor de unos incentivos fiscales muy atractivos comenzó a crecer hasta convertir el archipiélago en una especie de Meca del cine. En 2024 se alcanzaron en el archipiélago los 154 rodajes y 218 millones de ingresos directos, a lo que hay que sumar la facturación añadida e indirecta que mueve esta industria.

Años más tarde, en 2017, comenzaron a instalarse en las islas estudios de animación, que llegaban atraídos por sus incentivos fiscales y unas bondades climáticas que hacían del archipiélago un lugar privilegiado para vivir y trabajar. Y la industria fructificó. En 2024, se realizaron en las islas 26 producciones de animación (6 largometrajes y 20 series) a través de 20 estudios que generan en torno más de 2.000 empleos.

En 2019 surgió una tercera pata a este ecosistema de las artes digitales, que se retroalimenta a sí mismo. Se trata del sector de los videojuegos, que avanza con paso firme: hace seis años había en las islas solo dos estudios y hoy son ya 29 y con la pandemia de por medio. De nuevo, juega a favor del desarrollo de esta industria unos incentivos fiscales que pasan por una deducción del 45% de la inversión realizada, hasta un máximo de un millón de euros anual. Sin olvidar la Zona Especial Canaria (ZEC), motor que ha impulsado la búsqueda de estos nuevos nichos de actividad que contribuyen a la diversificación de la economía de las islas y a reforzar un tejido productivo con alto valor añadido y que va más allá del turismo.

De los 29 estudios que hay en Canarias en el sector del videojuego, diez son empresas ZEC y de estos, en torno a siete son grandes con una media de trabajadores que supera los 50. El resto son microestudios constituidos en su mayoría por canarios entusiastas que han comenzado en el desarrollo de videojuegos y con un resultado muy destacado.

Es el caso de la empresa Broken Birds Games, en la capital grancanaria, que tras tres años de intenso trabajo desarrolló el juego de terror sicológico Luto, que hoy se encuentra en el 'top 1.000' mundial de ventas de Steam, la plataforma líder con 30.000 videojuegos al año. Además, como apunta el presidente de la ZEC, Pablo Hernández, este éxito de videojuego recoge entre sus imágenes detalles de Canarias como el Poema del Mar, la virgen del Carmen de La Isleta y algunas pintaderas que se ven en todo el mundo.

El sector emplea a 300 personas de forma directa e indirectamente la cifra es mayor. Hernández destaca la fortaleza de un sector «que salió de la nada» y al que se le augura un fuerte crecimiento en los próximos años. Actualmente hay tres propuestas sobre la mesa para comenzar la actividad como empresa ZEC.

«Al principio cuesta más y después, al sexto o séptimo año se empieza a verticalizar y el crecimiento es exponencial. Pasó con el cine, con la animación y va a pasar con los videojuegos», indica Hernández, que destaca que hoy Canarias es considerada la cuarta región con mejor posicionamiento en estudios, por detrás de Cataluña, Madrid y Andalucía. «Es un sector al que le queda mucho por delante pero en el que lo que hay hoy tiene mucha calidad», indica el presidente de la ZEC, que pone como ejemplo a The Game Kitchen, que tiene el juego independiente más valorado de España.

Drakhar Studio, por su parte, ha desarrollado el videojuego más vendido en España, que es My Little Pony. Rising Pixel le hace los juegos de aprendizaje a Pirelli y numerosas a multinacionales. Asimismo, No Brakes Games es el creador del séptimo videojuego más vendido de la historia mientras que Quantum Box ha conseguido firmar la primera coproducción de un videojuego entre España y Japón y Promineo ha desarrollado los videojuegos de Garfield... y así con todos. La lista es larga y exitosa.

El presidente de la ZEC destaca la importancia de que haya estudios grandes y pequeños para crear un tejido orgánico y equilibrado. «Si solo son grandes el riesgo que se corre es que traiga su personal de fuera. De otra forma tiene más arraigo local y crecen desde aquí al exterior», señala.

En su opinión, lo que va a ocurrir es que este ecosistema con las tres patas -cine, animación y videojuego- se van a interrelacionar a futuro porque comparten habilidades comunes. En este sentido, indica que hay otra pata que están intentando desarrollar vinculada a éstas y que es la de los efectos especiales. Actualmente ya hay ocho con esta actividad en la ZEC y algunas han participado en proyectos de envergadura como Star Wars. «También son pocas pero son potentes y en crecimiento», indica.

El conjunto de estas industrias de las artes digitales representante ya el 4% del PIB, lo que supone unos niveles de facturación que superan los 2.000 millones de euros anuales. «Hay una tendencia a nivel global que a va a acelerar las convergencias de estas patas es que lo que se está poniendo de moda son las experiencias digitales que es cine, con tema interactivo, la realidad virtual... Esto va a crecer mucho pero hay que trabajarlo», indica Hernández.

La industria del videojuego desembarcó en Canarias tras analizarse desde la ZEC posibles oportunidades y nichos de actividad y comprobar que los perfiles eran muy similares a lo que se había desarrollado con el cine y la animación. «Analizando después del REF nos dimos cuenta de que había un 45% de deducción para los videojuegos y que estaba poco publicitado. Ahí había una oportunidad», indica. «Teníamos capacidades técnicas y talento y solo nos faltaba el incentivo», manifiesta. El papel de Proexca también ha sido clave en este desarrollo, al igual que el apoyo que ofrecen los cabildos.

A futuro, como nueva oportunidad en la ZEC se está analizando la posibilidad de atraer y desarrollar todo lo que tiene que ver con al 'big data' en el turismo. Actualmente se están desarrollando bastante 'spinoff' de empresas locales que buscan que el valor añadido y la riqueza que genera el sector turístico se quede en Canarias. «Atacamos esa pata para conseguir que todo el conocimiento que tienen los establecimientos sobre sus clientes y demás se trabaje desde Canarias y se quede en Canarias», indica. La actividad aeroespacial es otro de los nichos que está empezando a despegar y en el que se van a redoblar esfuerzos para fomentar su crecimiento, al igual que en el de los microchips. «Son las líneas principales que estamos trabajando», señala Hernández.

Casi 10 centros imparten la formación en las islas en este sector Uno de los principales problemas con los que topa la industria de videojuegos en Canarias para un mayor desarrollo es la falta de personal con la formación adecuada, si bien, desde las administraciones en colaboración con el sector privado se están tomando las medidas para reforzar la formación. Actualmente hay seis centros en los que se pueden realizar estudios vinculados a los videojuegos. Se trata de la Academia Skip Intro en Santa Cruz de Tenerife: de las Escuelas Artística de Los Realejos, de la universidad Tech y la de La Laguna, también en Tenerife. En Las Palmas hay dos centros donde se imparten estudios relacionados: el IES El Rincón y en la Universidad del Atlántico Medio. El presidente de la ZEC, Pablo Hernández, destaca que Canarias fue de las primeras comunidades autónomas que implantó la FP Dual de videojuegos hace casi seis años como proyecto piloto. «Esto llevó a que, por ejemplo, el César Manrique de Tenerife recibiera el premio como mejor centro en esa materia», explica. El mismo programa, el 3D Animación de Videojuegos, lo imparte el Felo Monzón de Las Palmas. A esto hay que sumar los cursos que imparten las Escuelas de Artes de Gran Canaria y Tenerife y la formación que el Cabildo de Gran Canaria da a través de la Spegc, tras el acuerdo cerrado con Voxel School para una formación especializada en artes digitales. «Hay que ir acompasando oferta y demanda pero las bases están bien puestas. Hay que trabajar mucho aún pero estamos en el camino», indica Hernández, que dice que el principal problema es que mientras que los jóvenes que salen de los centros son 'junior' las empresas demandan ya personal con experiencia y 'senior'. Para lograr que los jóvenes recién formados adquieran experiencia desde la ZECse puso en marcha hace cuatro años un proyecto piloto por el que las empresas colaboran en esa formación a través de cuatro medidas: cogen alumnos en formación; imparten talleres en sus empresas, con lo que se consigue coaligar oferta y demanda; reuniones periódicas para que las empresas y los centros conozcan las necesidades recíprocas para actualizar contenidos y el desarrollo de proyectos de innovación conjuntos: el estudiantado hace proyectos que encargan las empresas con 'assets' y desarrollos reales de las empresas.