Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 30 de octubre de 2025
Vista aérea del sur de Gran Canaria. C7

Propuesta de solución ante la residencialización

Estany: «Los propietarios de apartamentos quieren vivir en un hotel sin pagar los servicios de un hotel»

La convivencia entre el residente y el turista se complica, con numerosas demandas por el ruido y la música en todo los sures de las islas. Los extrahoteleros quieren soluciones que pongan fin a la litiogisidad

Silvia Fernández Díaz

Silvia Fernández Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00

Comenta

El presidente de la Asociación de Empresarios de Alojtamientos Turísticos (AEAT), Fernando Estany, se muestra crítico con la postura que han adoptado los propietarios de apartamentos turísticos y su rechazo a costear gastos de los que se benefician y que van más allá de lo que obliga la Ley de Propiedad Horizontal, que solo obliga al mantenimiento de las zonas comunes.

Como apunta, la propuesta de la Consejería pretende que todos los propietarios se pongan de acuerdo con los servicios que va a dar el establecimiento turístico y a partir de ahí, determinar los gastos a pagar por la única entidad que se va a encargar. «Si hay recepción debe abonarse entre todos igual que si hay un bar y una piscina con socorrista», explica Estany, que critica que lo que pretenden los propietarios es «vivir y alquilar sus apartamentos con los servicios de un hotel pero sin pagarlos».

Para empezar, como apunta Estany, hay un problema de base eneste conflicto y es que la Ley de Propiedad Horizontal no sirve para establecimientos turísticos; para continuar, apunta que el uso mixto de los complejos es una «falacia», ya que nunca va a funcionar sin conflicto. El estilo de vida y los horarios de un residente no tienen nada que ver con los del turista que viene a pasar sus vacaciones.

Como explica, son varios los complejos turísticos que en los últimos tiempos han recibidos quejas por el ruido de la música de sus espectáculos de tarde-noche por parte de personas que residen en complejos próximos.

«Entiendo perfectamente que si una persona tiene que madrugar para ir a trabajar al día siguiente le moleste la música a las 10 de la noche pero es lo que llevamos diciendo hace tiempo, el uso residencial y el turístico no son compatibles», explica.

El último conflicto se ha desatado en el Campo Internacional, donde vecinos que residen en los complejos de apartamentos han denunciado el ruido de los establecimientos turísticos, sean hoteles o apartamentos. De hecho, los afectados se están organizando para realizar protestas para exigir su derecho al descanso y lograr que este prevalezca frente a la actividad turística.

El Ayuntamiento de San Bartolomé, por su parte, sigue trabajando en la ordenanza que determinará las parcelas turísticas de las residenciales. La norma se plantea como parte de la solución aunque podría derivar en más conflicto ante un problema de muy difícil solución.

