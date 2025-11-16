«El Estado sabe que las aerolíneas no podemos dejar de cubrir el 75% del billete al al residente y de eso se aprovecha»

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 16 de noviembre 2025, 06:00

Desde el año 2024 el Gobierno de España empezó a contraer una abultada deuda con las aerolíneas a cuenta del 75% de descuento del residente, que las compañías adelantan en el momento en el que el ciudadano compra su billete de avión. Con unos presupuestos prorrogados y que incluían una partida de 560 millones de euros, la cifra se quedó pequeña para hacer frente al incremento de los viajes en avión de los ciudadanos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Al año el gasto asciende a 1.200 millones, el doble de lo consignado. El Estado que hasta el año 2024 abonaba por billete viajado a las compañías en un plazo de dos o tres meses comenzó a hacerlo en siete, ocho o nueve meses, obligando a las aerolíneas a hacerse cargo de ese gasto que ha derivado en una deuda de cientos de millones. Lejos de buscar una solución, el Gobierno de España está «parcheando» y aprobando ampliaciones de crédito «a cuentagotas» para pagar una deuda que asfixia a las aerolíneas. De ahí que el presidente de su asociación (ALA), Javier Gándara, exija soluciones para un problema que ellos no han generado, ya que son el mero intermediario entre el residente que viaja y el billete de avión al que hay que aplicar esa bonificación del 75%.

–Lleva tiempo peleando para que el Gobierno de España abone a las aerolíneas el dinero que les debe y que han adelantado por el descuento al residente. El Parlamento de Canarias aprobó esta misma semana una proposición de ley instando al Estado a ese desembolso. ¿A cuánto asciende la deuda actualmente? ¿Cuál es la situación actual?

–Hace tres semanas, cuando miramos los números por última vez, quedaban pendientes de pago 700 millones de euros en total, entre Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Hace poco se aprobó una enmienda para abonar 319 millones, que eso se está tramitando, y con eso se cerraría el año 2024. Del año 2025, hasta agosto, están pendientes 700 millones. A través de un crédito extraordinario parece que se van a pagar 350 millones y quedarían pendientes 350 más lo que se está devengando desde agosto y hasta la fecha. Nosotros lo que decimos es que eso es dinero que las compañías aéreas ya han adelantado y los residentes han disfrutado de esos viajes. Lo único que queremos es que nos lo abone el Ministerio de Transporte pero, de momento, va a cuentagotas.

–¿Servirá para algo la PNL del Parlamento de Canarias?

–Nosotros, por supuesto, damos la bienvenida a todo este tipo de iniciativas pero lo que necesitamos es acción y que se habiliten los fondos. El problema fundamental es que llevamos con presupuestos que han estado prorrogados durante tres años. La cantidad originalmente consignada ya era insuficiente, porque eran como 560 millones, y estimamos que en 2025, a cierre de año en todos los territorios que tienen el 75%, se llegue a los 1.200 millones. Los presupuestos se quedan muy cortos y bienvenidos los parches pero, lo que hay que poner, es una solución estructural y definitiva. Eso es lo que pedimos.

–En esta batalla parece que el PP es el único que escucha y apoya sus reivindicaciones.

– Pues sí. De hecho, también ya el Partido Popular presentó en su día en el Senado una propuesta para que, precisamente, se ampliase la partida en los presupuestos a 1.200 millones y se aprobó. El problema fue que luego en la mesa del Congreso tanto PSOE como Sumar lo vetaron, pero además, con unos argumentos muy peregrinos. Las diputadas de Sumar que lo vetaron decían que eso iba a hacer que se encareciesen los precios de los billetes. Eso evidencia un desconocimiento total porque hablamos de billetes ya vendidos y que ya la gente ha viajado. No entiendo cómo puede haber ese desconocimiento tan grande porque, insisto, no hablamos del futuro sino de billetes ya vendidos y viajados. Al final, si esto sigue así, pues habrá más de una compañía que se plantee si mantener la conectividad o reducirla porque claro, si tú estás dejando de recibir el 75% del precio que te tiene que pagar el pasajero por un billete y ese coste lo estás asumiendo tú más allá de los dos o tres meses que antes eran habituales, pues tienes un problema. Cuando ya son 6, 7, 8 meses o incluso más es insostenible y por eso decimos que el problema de perpetuar esto es que acabará afectando a la conectividad.

Rechazo de los partidos a las medidas «Hay mucho desconocimiento y falta de rigor en los políticos que votan enmiendas sin saber»

– ¿Puede haber en ese veto al pago algo de populismo del Gobierno de España? Las aerolíneas no dejan de ser empresas con ingresos y beneficios.

– Hay mucho desconocimiento. Cuando se votó en el Congreso la enmienda que el PP había introducido en el Senado para abonar esos 1.200 millones, el portavoz de Sumar, Félix Alonso, acusó al PP de legislar en favor de los lobbies aeronáuticos, o sea, como somos empresas las que lo estamos pidiendo, somos un lobby. Ignoran que nosotros adelantamos ese dinero en base a una ley que opera en España desde los años 80 y que nosotros nos limitamos a cumplir. Me parece delirante. Parece que ese dinero es una ayuda que nos dan cuando es dinero que hemos adelantado y pagado, facilitando que los residentes viajen. Hay mucho desconocimiento y poco rigor en nuestros políticos que vetan enmiendas sin saber y se quedan tan anchos.

–¿A qué achacan que el Gobierno no abone estos retrasos? Quizás no se creen que el riesgo para la conectividad que plantean ustedes sea real.

– Independientemente del tema de si la conectividad se verá afectada o no, ese es un dinero que el Gobierno nos debe y nos lo tiene que pagar. En segundo lugar, cuando decimos que la conectividad está en riesgo no es una amenaza, es realmente algo que es probable que vaya a pasar porque las compañías no se puedan permitir ya seguir adelantando tanto dinero y elegirán otras rutas en lugar de las de Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla. Nosotros avisamos y si pasa que luego no diga nadie que no lo sabía.

–¿Por dónde pasa la solución porque si no hay nuevos presupuestos el problema va a seguir?

– La solución pasa porque este crédito extraordinario de 350 millones que se ha habilitado ahora, se amplíe por una cantidad mayor. En este caso ya para cubrir los 1.200 millones de este año y que se vuelva a hacer lo mismo para 2026 para que no vuelva a suceder lo mismo.

–Ustedes llevan meses diciendo que hay riesgo real de que la conectividad se vea afectada pero aúno no se ha dado ningún caso.

–Ya estamos viendo que en general en España el tráfico doméstico es el único que está a la baja en vez de seguir creciendo. Hay comunidades autónomas, como Canarias, en donde aún no se ha dado el fenómeno pero en Baleares sí, por ejemplo, que tiene una proyección de asientos menor este invierno que el anterior. Hay cosas que se empiezan a ver.

–Binter de hecho es una de las compañías más afectadas por el retraso de los pagos.

–Binter ha hecho una apuesta muy grande por conectar Canarias con distintos puntos de la península. Lo que está claro es que una compañía que va a poner una nueva ruta la pone donde va a tener más rentabilidad, no donde va tardar muchos meses en cobrar el 75% del precio del billete. No es descartable que las compañías decidan otras alternativas.

Razones para no buscar una solución «El Gobierno ve a las aerolíneas como un 'lobby' cuando solo son empresas que piden su dinero»

–¿Cómo sobreviven las aerolíneas a esta situación?

–El perjuicio es que una compañía no tiene disponible el 75% de sus ingresos y además, mayor es el perjuicio si este mercado es el principal que tienes. Obviamente ninguna compañía se dedica en exclusiva a este tipo de rutas, todas hacen una mezcla y entonces hacen rutas susceptibles de descuento residente y otras que no. También influye pertenecer a un grupo multinacional grande porque te puede ir financiando. Cada uno ha tenido que buscarse sus habichuelas pidiendo créditos a los bancos pero, desde luego, el tener parados el 75% de una gran parte de sus ingresos es un choque financiero muy importante.

–¿Han podido hablar en algún momento con la ministra de Hacienda o con el responsable de Transportes y que les expliquen las razones por las que no toman medidas definitiva?

–No, nos dan ningún argumento. Es cierto que nosotros legalmente estamos obligados a seguir aplicando ese descuento. O sea, no podemos decir que a partir de ahora ya no lo hacemos y no cubrimos ni adelantamos ese 75%. El marco regulatorio obliga a las compañías aéreas a hacer ese descuento en el momento de hacer la compra, una vez que el pasajero se identifica como residente y no podemos dejar de hacerlo. Yo creo que eso hace que tengan menos presión y se aprovechan porque, por un lado, los que volaron, ya lo hicieron y el resto siguen volando. Es una situación muy desafortunada para nosotros que solo somos unos intermediarios.

–Entonces, ¿qué opción les queda a ustedes?

–Seguir dando la lata para que se el Gobierno dé una solución estructural ya a esto y no los parches que estamos viendo, que bienvenidos sean por otro lado, pero hay que ir a una solución definitiva. Esto pasa también porque haya unos Presupuestos Generales del Estado y se ponga la cantidad adecuada para lo que es el nivel de tráfico en las rutas con el 75%.

–Ustedes no tienen plan 'b'.

–Nosotros como asociación, no, pero cada cada aerolínea está estudiando posibilidades como el reclamar los intereses de demora.

–¿Cree que esto pasa porque se trata de Canarias, Baleares y Ceuta y Melilla y sería otra cosa si ocurriera en Madrid o Cataluña?

–Creo que al final hay muchas necesidades y entonces se van dando soluciones a las más perentorias y como las aerolíneas están aguantando... Pero llegará un punto que ya no podrán.

«Las aerolíneas hemos avisado de lo que puede pasar. Después, si se cae una ruta o se reduce frecuencia nadie puede decir que no lo sabía»

–Por otro lado, ¿cómo prevé el tráfico para Canarias este invierno?

–En general, en toda España los crecimientos de tráfico se están moderando aunque hay heterogeneidad. En Baleares baja el tráfico un 1,5% y en Canarias, sin embargo, sube un 2,4% pero luego además también depende mucho de los aeropuertos porque hay aeropuertos canarios que suben en plazas muy poco como Tenerife Sur y otros, que suben bastante más como Tenerife Norte, con un alza del 7,5%. Es cierto que tampoco podemos estar siempre con esos crecimientos casi de doble dígito e ir de récord en récord. El último récord fue el del año pasado, con 309 millones de pasajeros en toda España y este año es probable que se supere.

–Finalmente, como directivo de Easyjet, le preocupa la subida de impuestos que va a haber ahora en el Reino Unido, principal mercado emisor de turistas de España y Canarias?

–Nos preocupa, sí, porque ahora están acabando de debatir el presupuesto general del Estado y el Air Passenger Duty ya está a unos niveles muy altos. Si se sube más puede provocar que que menos gente viaje. Y entonces, claro, en el caso de España, donde el Reino Unido pues es, con diferencia, el principal mercado emisor, es bastante preocupante. Hay que huir de la tentación de generar ingresos públicos rápido. Es una visión muy cortoplacista, porque al final lo que hace es que se reduzca la conectividad y el Reino Unido es una isla. De eso entendéis muy bien los riesgos en Canarias.