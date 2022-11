España solicita el tercer pago de los fondos: 6.000 millones de euros más

En medio de la polémica de las últimas semanas en torno a los fondos europeos y las dudas generadas por el cumplimiento y su ejecución real en la economía española, el Gobierno confirmó este sábado que ha pedido el tercer pago de los 'Next Generation' a la Unión Europea (UE), en total 6.000 millones de euros. Se convierte así en el primer país del euro en solicitar este tercer pago, según confirmó el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

Hace apenas un mes una información de la agencia Bloomberg citando fuentes de la Comisión Europea apuntaba a un posible parón en el desembolso de los fondos europeos ante la evidencia de que España no habría cumplido todos los compromisos derivados del Plan de Recuperación. En concreto, Bruselas habría dado un toque de atención al Gobierno ante la falta de creación de un mecanismo que audite y controle el reparto de ese dinero. Desde el Ministerio de Hacienda indicaron en ese momento que el hecho de que esa figura auditora no se haya puesto en marcha aún, no implica que los fondos se hayan congelado.

En aquel momentos fuentes de la Comisión Europea indicaron que esta situación no implicaba que se hubieran frenado los fondos, pero que cuando España solicitara el tercer desembolso llevarían a cabo una revisión de los compromisos que el país adquirió. Unos hitos que el Gobierno confía en haber cumplido ya en el primer semestre del año. En concreto 29 hitos y objetivos (23 hitos y seis objetivos) que dan lugar a la petición del nuevo pago. Estos 6.000 millones se sumarían a los 31.036 millones ya recibidos: 9.036 millones en concepto de prefinanciación y 22.000 millones correspondientes al primer y segundo desembolso.

Ahora la pelota está en el tejado de la Comisión Europea, que dispondrá de un plazo de dos meses para realizar el análisis y comprobación de la documentación presentada por el Gobierno para efectuar el desembolso. En caso de obtener una evaluación positiva por parte de Bruselas, España ya habría cumplido 121 hitos y objetivos de un total de 416, lo que equivaldría a casi un 30% del total de hitos y objetivos, según el comunicado de Hacienda.

En el mismo, el Gobierno explica el «intenso» proceso de reformas ya iniciado, destacando la entrada en vigor de la reforma de la Ley Concursal y la ley relativa al Sistema Integral de Formación Profesional. Ademas, con respecto a las pensiones y a la Seguridad Social, el Ejecutivo resaltó que se han producido avances muy importantes como la reforma del sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos para implantar gradualmente un nuevo sistema de cotización basado en los ingresos reales.