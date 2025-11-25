Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

España, «en riesgo» de no cumplir con el techo de gasto neto marcado por Bruselas

La Comisión Europea apunta que, según sus previsiones, el aumento de gasto primario español para 2026 «estará por encima« del 3,5% pactado

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:32

Comenta

Las Previsiones Económicas de otoño de la Comisión Europea trajeron buenas noticias para España, que liderará el crecimiento de los grandes países de la Unión ... Europea (UE), con un avance de su economía del 2,9%. Sin embargo, en su paquete de recomendaciones, Bruselas ha llamado la atención al país por «estar en riesgo de no cumplir con el techo de gasto neto» que marcan las reglas fiscales europeas, una situación en la que también se encuentran Croacia, Lituania y Eslovenia.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La calima se aleja de Canarias y la Aemet advierte del giro que llega en las próximas horas
  2. 2 Una mujer resulta herida en una agresión entre vecinas en La Aldea de San Nicolás
  3. 3 Muere Zenón Sánchez, el jefe de la Policía Local conocido como el cuarto rey mago
  4. 4 Canarias cambia su himno y escudo para añadir a La Graciosa
  5. 5 Tejeda, entre los cinco pueblos finalistas para ser el iluminado por Ferrero Rocher
  6. 6 La Aemet anuncia una tregua y advierte de lo que está por venir en Canarias
  7. 7 El fondo de inversiones rechaza el alquiler social a la familia numerosa de Ingenio pendiente de desahucio
  8. 8 El homicida confiesa: «No fui a matarlo, estaba muy nervioso, solo quería herirlo»
  9. 9 Un motorista resulta herido tras chocar contra un turismo en Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 Agaete se despide del bar El Perola: «Las piernas ya no me dan»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 España, «en riesgo» de no cumplir con el techo de gasto neto marcado por Bruselas

España, «en riesgo» de no cumplir con el techo de gasto neto marcado por Bruselas