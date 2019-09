España crecerá por debajo del 2% en 2020, según BBVA Research

El paro no bajará del 13% ni en 2020

"En ausencia de medidas estructurales, esta inercia se está desacelerando, y eso es una lástima, porque en la medida en la que hemos mantenido ritmos de crecimiento muy por encima del 0,5% trimestral, hemos sido capaces, en España, de reducir la tasa de desempleo de manera muy agresiva y eso ya se está frenando", ha advertido.

Según sus previsiones, el proceso de creación de empleo va a ser cada vez más bajo y para este año estima que la creación de empleo (EPA) esté en torno al 2,4%, y que quede por debajo del 2% en el 2020. Como consecuencia, la tasa de paro se reducirá a menor ritmo y ve "muy difícil" que baje muy por debajo del 13% en 2020.

"Se trata de un escenario que no es positivo, porque un 12-13% de tasa de paro sigue siendo inaceptablemente alto y seguramente necesitará, para mejorar no solo medidas de demanda sino medidas de oferta que no estamos viendo actualmente en el debate de política económica", ha enfatizado.