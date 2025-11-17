Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protesta en Francia por la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil. Reuters

El escándalo de las muñecas sexuales con aspecto de niña aterriza también en España con una denuncia de Facua

La organización presenta ante Consumo y la CNMC una demanda contra la plataforma china Aliexpress por vender estos productos a un precio de entre 240 y 440 euros

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:55

Comenta

El escándalo de las muñecas sexuales con aspecto de niña aterriza también en España. Tras el primer paso dado por Francia, que primero suspendió ... la actividad de Shein por vender estos productos y después demandó a otras seis plataformas, Facua se suma a esta campaña -también secundada por Suecia- y demanda al gigante chino AliExpress por este mismo motivo.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a un perro tras una discusión en el sur de Gran Canaria
  2. 2 Cambio de auxiliares y educadoras en aulas de 0 a 3 años y en pleno curso, en Canarias: «Un auténtico disparate»
  3. 3 El juzgado activa el desahucio de la familia de Ingenio con seis hijos para el próximo miércoles
  4. 4 Qué es la leche dorada y por qué conquista las tazas de medio mundo
  5. 5 Más de mil personas protestan en la costa de Telde por la contaminación marina
  6. 6 «El cuerpo me pide recuperar lo que nos han quitado injustamente»
  7. 7 El descontrol de los accesos al Roque Nublo
  8. 8 Siete Palmas inaugura la temporada de belenes en Gran Canaria
  9. 9 Gran Canaria vibra con el regreso a los 90
  10. 10 «El Estado sabe que las aerolíneas no podemos dejar de cubrir el 75% del billete al residente y de eso se aprovecha»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El escándalo de las muñecas sexuales con aspecto de niña aterriza también en España con una denuncia de Facua

El escándalo de las muñecas sexuales con aspecto de niña aterriza también en España con una denuncia de Facua