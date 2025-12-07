Encuentra la gasolina más barata en Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:14
La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Tgas-tu TrÉbol, ofrece este combustible a 1,100€ por litro en Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, en el municipio de Adeje.
Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio Pcan en San Miguel de Abona, Avenida Modesto Hernandez Gonzalez, 7 donde está disponible a 0,955€ por litro.
Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 1,099€ por litro en Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona.
La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, domingo, 7 de diciembre de 2025, está en el municipio de San Miguel de Abona, puedes encontrarla a 0,965€ por litro en la estación de servicio OcÉano, ubicada en Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n.
Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.
Gasolina 95
-
1
0,965 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)
-
2
0,965 € Pcan (Avenida Modesto Hernandez Gonzalez, 7, San Miguel de Abona)
-
3
0,965 € Plenergy (Calle Mencey Adjona, S/n, San Miguel de Abona)
-
4
0,983 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)
-
5
0,984 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)
Gasolina 98
-
1
1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)
-
2
1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)
-
3
1,108 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)
-
4
1,109 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)
-
5
1,109 € Pcan (Avenida Los Menceyes, 223, San Cristóbal de La Laguna)
Gasoil
-
1
0,955 € Pcan (Avenida Modesto Hernandez Gonzalez, 7, San Miguel de Abona)
-
2
0,955 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)
-
3
0,955 € Plenergy (Calle Mencey Adjona, S/n, San Miguel de Abona)
-
4
0,983 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)
-
5
0,984 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)
Gasoil Premium
-
1
1,099 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)
-
2
1,122 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)
-
3
1,169 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)
-
4
1,169 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)
-
5
1,179 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)