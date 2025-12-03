Encuentra la gasolina más barata en Santa Cruz de Tenerife

Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, miércoles, 3 de diciembre de 2025, está en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, puedes encontrarla a 0,985€ por litro en la estación de servicio Canary Oil, S.l., ubicada en Calle Subida Al Mayorazgo, 7.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil, S.l. en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida Al Mayorazgo, 7 donde está disponible a 0,985€ por litro.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Tgas-tu TrÉbol, ofrece este combustible a 1,100€ por litro en Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, en el municipio de Adeje.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 0,989€ por litro en Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,985 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  2. 2

    0,999 € H2exagon Arafo (Poligono Poligono Industrial El Carreton, Parcela 1.6, S/n, Arafo)

  3. 3

    0,999 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)

  4. 4

    0,999 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)

  5. 5

    0,999 € Gmoil (Calle Charfa Esquina Avenida Las Palmitas, S/n, Adeje)

Gasolina 98

  1. 1

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)

  2. 2

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)

  3. 3

    1,110 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    1,159 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)

  5. 5

    1,159 € Eess OcÉano La Azadilla (Carretera Los Realejos-icod El Alto Km. 10, Los Realejos)

Gasoil

  1. 1

    0,985 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  2. 2

    0,999 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)

  3. 3

    0,999 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    0,999 € H2exagon Arafo (Poligono Poligono Industrial El Carreton, Parcela 1.6, S/n, Arafo)

  5. 5

    0,999 € Gmoil (Calle Charfa Esquina Avenida Las Palmitas, S/n, Adeje)

Gasoil Premium

  1. 1

    0,989 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  2. 2

    0,989 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

  3. 3

    1,029 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    1,152 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)

  5. 5

    1,159 € Disa Los Silos (Calle Felix Benitez De Lugo S/n Los Moralitos (general Tf-142 Km 11), 28, Los Silos)

