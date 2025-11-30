Encuentra la gasolina más barata en Santa Cruz de Tenerife

CANARIAS7 Santa Cruz de Tenerife Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:14 Comenta Compartir

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio OcÉano en San Miguel de Abona, Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n donde está disponible a 0,914€ por litro.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Disa Las Chafiras ofrece este combustible a 1,124€ por litro en Carretera Carretea General A Las Galletas-chafiras Km. S/n, San Miguel de Abona.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, domingo, 30 de noviembre de 2025, está en el municipio de San Miguel de Abona, puedes encontrarla a 0,914€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Mencey Adjona, S/n.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Tgas-tu TrÉbol, ofrece este combustible a 1,100€ por litro en Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, en el municipio de Adeje.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,914 € Plenergy (Calle Mencey Adjona, S/n, San Miguel de Abona) 2 0,915 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona) 3 0,915 € Pcan (Avenida Modesto Hernandez Gonzalez, 7, San Miguel de Abona) 4 0,977 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 5 0,978 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

Gasolina 98 1 1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje) 2 1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife) 3 1,104 € Disa Las Chafiras (Carretera Carretea General A Las Galletas-chafiras Km. S/n, San Miguel de Abona) 4 1,107 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 5 1,108 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

Gasoil 1 0,914 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona) 2 0,914 € Pcan (Avenida Modesto Hernandez Gonzalez, 7, San Miguel de Abona) 3 0,914 € Plenergy (Calle Mencey Adjona, S/n, San Miguel de Abona) 4 0,977 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 5 0,978 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

Gasoil Premium 1 1,124 € Disa Las Chafiras (Carretera Carretea General A Las Galletas-chafiras Km. S/n, San Miguel de Abona) 2 1,134 € Disa Tio Pino (Carretera Del Rosario C-822 Km. 2, Santa Cruz de Tenerife) 3 1,134 € Disa El Mayorazgo (Calle Jesus Hernandez Guzman, 12, Santa Cruz de Tenerife) 4 1,134 € Disa Taco (Carretera Carretera General Del Sur Km. 6,200, Santa Cruz de Tenerife) 5 1,135 € Cepsa (Avenida Angel Romero, 17, Santa Cruz de Tenerife)