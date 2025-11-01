Encuentra la gasolina más barata en Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:14
La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio OcÉano Taco, ofrece este combustible a 1,100€ por litro en Calle Santa Amelia, 20, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.
La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, sábado, 1 de noviembre de 2025, está en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, puedes encontrarla a 0,975€ por litro en la estación de servicio OcÉano Taco, ubicada en Calle Santa Amelia, 20.
Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio OcÉano Taco en San Cristóbal de La Laguna, Calle Santa Amelia, 20 donde está disponible a 0,975€ por litro.
Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano Los Realejos ofrece este combustible a 1,118€ por litro en Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos.
Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.
Gasolina 95
-
1
0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)
-
2
0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)
-
3
0,978 € Pcan (Avenida Los Menceyes, 223, San Cristóbal de La Laguna)
-
4
0,979 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)
-
5
0,989 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)
Gasolina 98
-
1
1,100 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)
-
2
1,100 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)
-
3
1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)
-
4
1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)
-
5
1,108 € Pcan (Avenida Los Menceyes, 223, San Cristóbal de La Laguna)
Gasoil
-
1
0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)
-
2
0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)
-
3
0,978 € Pcan (Avenida Los Menceyes, 223, San Cristóbal de La Laguna)
-
4
0,979 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)
-
5
0,989 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)
Gasoil Premium
-
1
1,118 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)
-
2
1,129 € Disa Via Penetracion (VÍa Via Penetracion, Km. 0,184, S/n, Santa Cruz de Tenerife)
-
3
1,129 € Disa Taco (Carretera Carretera General Del Sur Km. 6,200, Santa Cruz de Tenerife)
-
4
1,129 € Disa Icod De Los Vinos (Avenida Principes De EspaÑa, 40, Icod de Los Vinos)
-
5
1,139 € Disa Las Chafiras (Carretera Carretea General A Las Galletas-chafiras Km. S/n, San Miguel de Abona)