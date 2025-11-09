Encuentra la gasolina más barata en Las Palmas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:10 Comenta Compartir

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Santana Dominguez en Las Palmas de Gran Canaria, Calle Ayagaures, 3 donde está disponible a 0,945€ por litro.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio OcÉano, ofrece este combustible a 1,109€ por litro en Calle Alegria, 2, en el municipio de Telde.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, domingo, 9 de noviembre de 2025, está en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, puedes encontrarla a 0,950€ por litro en la estación de servicio H2exagon Las Torres, ubicada en Calle Arrecife, 33.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,048€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,950 € H2exagon Las Torres (Calle Arrecife, 33, Las Palmas de Gran Canaria) 2 0,959 € Plenergy (Calle África, 4, Ingenio) 3 0,959 € Petroprix (Calle Antonio Benitez Galindo, 99, Ingenio) 4 0,965 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya) 5 0,965 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar)

Gasolina 98 1 1,109 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 2 1,149 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio) 3 1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria) 4 1,179 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes) 5 1,179 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

Gasoil 1 0,945 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria) 2 0,950 € H2exagon Las Torres (Calle Arrecife, 33, Las Palmas de Gran Canaria) 3 0,960 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio) 4 0,965 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar) 5 0,965 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya)

Gasoil Premium 1 1,048 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario) 2 1,119 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 3 1,119 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio) 4 1,149 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 5 1,150 € Santana Dominguez (Avenida Paseo La Libertad S/n, S/n, Tuineje)