Encuentra la gasolina más barata en Las Palmas
Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:10
La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Disa Puerto Del Carmen, ofrece este combustible a 1,099€ por litro en Calle Juan Carlos I, 23, en el municipio de Tías.
Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Santana Dominguez en Las Palmas de Gran Canaria, Calle Ayagaures, 3 donde está disponible a 0,945€ por litro.
Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,048€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.
La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, jueves, 6 de noviembre de 2025, está en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, puedes encontrarla a 0,950€ por litro en la estación de servicio H2exagon Las Torres, ubicada en Calle Arrecife, 33.
Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.
Gasolina 95
-
1
0,950 € H2exagon Las Torres (Calle Arrecife, 33, Las Palmas de Gran Canaria)
-
2
0,965 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya)
-
3
0,965 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar)
-
4
0,965 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar)
-
5
0,975 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)
Gasolina 98
-
1
1,099 € Disa Puerto Del Carmen (Calle Juan Carlos I, 23, Tías)
-
2
1,109 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)
-
3
1,119 € Shell Rehoyas (Carretera Gc 200 Km. 16, Las Palmas de Gran Canaria)
-
4
1,129 € Disa Costa Calma (Gral. Jandia Km 64,5, Pájara)
-
5
1,148 € Disa Escaleritas (Plaza Hermanos Millares, S/n, Las Palmas de Gran Canaria)
Gasoil
-
1
0,945 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria)
-
2
0,950 € H2exagon Las Torres (Calle Arrecife, 33, Las Palmas de Gran Canaria)
-
3
0,960 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)
-
4
0,965 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar)
-
5
0,965 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya)
Gasoil Premium
-
1
1,048 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)
-
2
1,119 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)
-
3
1,119 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)
-
4
1,119 € Disa Puerto Del Carmen (Calle Juan Carlos I, 23, Tías)
-
5
1,119 € Disa Costa Calma (Gral. Jandia Km 64,5, Pájara)