Volkswagen celebra setenta años conquistando Canarias

Volkswagen, la marca automovilística líder en Canarias, ha marcado un hito significativo en su historia al celebrar 70 años de presencia en el archipiélago. Desde su llegada a Canarias de la mano de Domingo Alonso, Volkswagen ha desempeñado un papel fundamental en la industria automotriz de las Islas y ha forjado una relación sólida con sus fieles clientes.

Para conmemorar este logro, la marca organizó este viernes una espectacular celebración en Maspalomas Golf, donde reunió a amigos y miembros del Grupo Volkswagen, entre los que se encontraba Hildegard Wortmann, Member of the Board of Management of Audi AG for Sales and Marketing & Member of the Board of Management of the Volkswagen Group for Sales. Invitados que viajaron desde distintos países europeos para participar en este evento que trasciende fronteras, destacando así la relevancia global de Volkswagen. Esta celebración no solo honra el pasado de la marca en Canarias, sino que también simboliza un emocionante vistazo al futuro de la industria automovilística en la región.

En 1953, Volkswagen llegó a Canarias de la mano de Domingo Alonso, convirtiéndose en uno de los importadores más antiguos de la marca a nivel mundial.

Setenta años después, Domingo Alonso Group ha vendido más de 207.000 vehículos de Volkswagen en el Archipiélago, liderando las ventas durante 18 años consecutivos gracias a su dedicación y relación sólida con el fabricante. No hay duda de que Volkswagen se ha convertido en la marca favorita de los canarios, destacando por modelos tan emblemáticos como el Escarabajo, el Golf, el Polo o la Transporter. Ahora, además de celebrar sus logros históricos, la marca se encuentra en un emocionante punto de transformación con su enfoque puesto en la movilidad sostenible, introduciendo en el mercado la familia ID de vehículos eléctricos para avanzar firmemente hacia su objetivo de neutralidad de carbono para 2050.

La velada estuvo cargada de emotividad. Oliver Alonso, CEO y presidente de Domingo Alonso Group, quiso dedicar unas palabras a todos los presentes, agradeciendo el apoyo y la confianza depositada en la marca durante estas siete décadas. Pero, sin duda, el momento más especial llegó cuando Oliver Alonso recordó a su padre, Sergio Alonso, y el importante papel que jugó en el crecimiento de Domingo Alonso Group. Y es que, sin ninguna duda, Sergio Alonso escribió un nuevo capítulo en la compañía, marcado por valores como la perseverancia, la pasión y la humanidad que lo caracterizaban y que han sido clave para ganarse la confianza del Grupo Volkswagen y de miles de personas. Valores que, al igual que el legado de Sergio Alonso, definen y prevalecen en el corazón de Domingo Alonso Group. Por último, el CEO de la compañía rememoró con todos los invitados algunos de los momentos más importantes para la compañía y recordó el papel tan importante que la familia Alonso ha jugado en la llegada y consolidación de la marca Volkswagen en Canarias.

Relaciones sólidas

Por su parte, Magüi Melián, CEO de Domingo Alonso S.L.U., también dedicó unas palabras a todos los presentes y agradeció la confianza depositada por el fabricante en un importador aparentemente tan pequeño, pero a la vez tan grande, como lo es Domingo Alonso. Destacó la importancia de mantener relaciones sólidas y duraderas en la industria, así como la voluntad de continuar creciendo, innovando y desarrollándose para cumplir con las expectativas y estándares de excelencia que les caracteriza. Con una trayectoria de más de 20 años formando parte del equipo Volkswagen, Magüi Melián compartió su experiencia al ser testigo de la destacada labor del excepcional equipo humano que ha conformado y sigue siendo parte integral de Domingo Alonso Group. Un equipo que ha desempeñado un papel fundamental en la consecución de los numerosos éxitos alcanzados en estos 70 años, lo que llena de optimismo y expectativas un futuro emocionante y prometedor.

Hildegard Wortmann, Member of the Board of Management of Audi AG for Sales and Marketing & Member of the Board of Management of the Volkswagen Group for Sales, como máximo representante del Grupo Volkswagen en el evento del 70 Aniversario, no quiso perder la oportunidad de dedicar unas palabras en honor a esta especial ocasión. En su discurso destacó la extraordinaria trayectoria de Volkswagen en Canarias y reafirmó el compromiso de la marca para seguir consolidando las magníficas relaciones que le ha permitido conquistar tantos logros.

Con motivos más que suficientes para celebrar los 70 años de la marca en Canarias por todo lo alto, Volkswagen sorprendió con un despliegue sin precedentes. Una pasarela dinámica que proyectaba los momentos más importantes de Volkswagen en Canarias recibió a todos los invitados nada más entrar en Maspalomas Golf, para luego adentrarse en un espacio ambientado en la marca azul hasta el más mínimo detalle. Generaciones antiguas y actuales de los modelos más icónicos de la marca se encontraron para representar la evolución de Volkswagen y mostrar hacia dónde se dirige la marca. Junto a ellos, una excelente propuesta gastronómica y de ocio hizo las delicias de todos los asistentes.

Y es que, al igual que durante estas siete décadas, los grandes protagonistas de la noche fueron los vehículos. Por ello, no podía faltar el modelo que marcó un punto de inflexión en la historia de la marca y de la industria automotriz, el Volkswagen Beetle. Varias unidades del Escarabajo más famoso del mundo estuvieron presentes para recordar los inicios de la marca. Los asistentes también pudieron reencontrarse con otro icono como la T1, modelo con el que nació el concepto de Camper y que generó todo un movimiento cultural a su alrededor. También estuvieron presentes ocho generaciones del Volkswagen Golf, que se encontraron en el evento para mostrar cómo ha cambiado este modelo que tantos corazones ha conquistado dentro y fuera de Canarias. Y para representar la visión de futuro de Volkswagen, la familia ID, compuesta por modelos 100% eléctricos como el ID. 3 y el ID. Buzz, demostró que la marca apuesta firmemente por la movilidad eléctrica para avanzar hacia un futuro sostenible y más respetuoso con el medio ambiente.

Por si esto fuera poco, tres imponentes carpas tipo teepee, una propuesta pionera en el archipiélago para este tipo de eventos, acogieron a todos los invitados en su interior, donde pudieron disfrutar de una oferta gastronómica de alta calidad. Además, la diversión estuvo garantizada gracias al concierto de Los Salvapantallas y la actuación del DJ de fama internacional Julio Torres, que pusieron a bailar a todos los asistentes hasta el final.

Con esta inolvidable noche llena de historia, pasión y visión de futuro, Volkswagen ha demostrado que su legado en Canarias trasciende generaciones y fronteras. Setenta años de dedicación y excelencia, marcados por el compromiso de Domingo Alonso Group, han llevado a la marca a convertirse en la favorita de los canarios. Pero esta celebración no es solo un homenaje al pasado, sino también es un emocionante vistazo al futuro, un recordatorio de que, al igual que sus icónicos modelos, Volkswagen sigue en constante evolución y listo para marcar un nuevo camino hacia una movilidad más respetuosa con el medio ambiente. Gracias a todos los que han sido parte de esta apasionante aventura y a todos los que continuarán siendo parte de un futuro brillante.