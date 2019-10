«Vivimos en pseudocrisis. La estabilidad se ha perdido»

— ¿Qué ha objetivos se ha marcado en la presidencia de la APD? ¿Profundizará en la internacionalización ya iniciada por su antecesor?

— APD es una comunidad global de directivos que tiene 63 años. Mi objetivo es trabajar por seguir dando valor a los asociados y crear una sociedad civil fuerte. En España somos ahora más de 3.300 asociados lo que nos da una masa crítica óptima para hacer grandes cosas. Los objetivos estratégicos es seguir siendo una organización de referencia para el mundo directivo, empresarial y emprendedor. Tenemos dos pilares básicos. De un lado, la internacionalización. Ya estamos presentes en seis países y en noviembre arrancamos en APD México. El último plan estratégico finaliza este año y estamos trabajando en el siguiente para el período 2020-2023 y la internacionalización será uno de los ejes para intentar ser referente mundial para las empresas y la sociedad. Actualmente hay una falta de liderazgo y las empresas, los directivos y los emprendedores podemos ocupar un espacio muy importante. El otro pilar es la digitalización y la transformación digital.

— La innovación es para la APD clave para poder competir.

— Efectivamente. Ahora mismo tenemos dos proyectos en los que estamos poniendo mucho énfasis y que abordan la innovación. En septiembre tuvimos nuestro primer congreso de innovación, con más de 1.800 asistente y concluimos con un manifiesto por la innovación, en la que pedimos todo el apoyo de instituciones, empresas y personas individuales para que apoyen el decálogo que hemos hecho para conseguir un elemento vertebrador como país. Para la APD la innovación es motor de crecimiento. El segundo proyecto en el que trabajamos es la empresa con propósito. No solo hay que pensar en el accionista. Tenemos que ser rentable pero también dar respuesta al resto de agentes de la sociedad. Hay que ser buenos empleadores, ser respetuosos y sostenibles y tener en cuenta donde estamos y cómo generamos riqueza en ese ámbito. Más allá de las compañías clásicas se trata de ser empresas con propósito porque esto es una demanda de la sociedad del siglo XXI. En estos proyectos estoy poniendo toda mi energía para tener empresas fuertes y entonces ser sociedades más fuertes.

— Requiere un cambio de mentalidad en el empresariado importante.

— Sin duda pero es un apuesta ganadora. No hay alternativa. La sociedad y el mundo ha cambiado mucho y ya los consumidores, profesionales e inversores quieren saber en qué tipo de empresa están invirtiendo. Las ofertas que no tengan propósito y no sean respetuosas se quedarán sin clientes antes o después. Esta es una puesta obligada.

— Que APD haya elegido a una mujer como presidenta tras 63 años de historia, ¿es sintomático del cambio social que se está produciendo?

— Yo creo que sí. El mundo de la tecnología está haciendo que el mundo cambie rápidamente. A la hora de buscar referentes y cuando hay renovaciones se mira hoy de forma más pragmática y con un concepto del liderazgo y del talento mayor al de hace ocho o diez años. Las decisiones no deben ser consecuencia de tradiciones y sesgos inconscientes sino en función del talento y la meritocracia y la realidad es que cada vez hay más mujeres con una trayectoria empresarial y profesional muy importante y que irrumpe en el mundo económico, financiero y de sostenibilidad. La presencia de mujeres en puestos de responsabilidad es imparable.

— Tiene una dilatada trayectoria como consejera independiente en distintas y destacadas empresas. ¿Cuál es el principal valor de las personas en estos cargos? ¿El sentido común?

— El sentido común tiene que imperar en todo lo que se haga en la vida. Lo que es importante para un consejero independiente es que tenga experiencia profesional para poder entender el mundo empresarial al margen de su formación académica. Debe saber de modelos de negocio, de inversiones... El conocimiento financiero es también vital por la responsabilidad que entraña.

— Una de las empresas de las que es consejera es Bankia, ¿podrá la banca sobrevivir tal y como la conocemos en el actual entorno de tipos de interés tan bajos?

— El sector financiero está viviendo un momento de transformación muy importante por tres factores. Uno de ellos, la revolución 4.0 y la digitalización que ha cambiado los hábitos de los consumidores. Esto ha llevado a que la oferta que dan los bancos ha cambiado de forma importante. Otro factor, consecuencia del primero, es que las oficinas físicas ya no son tan importante y hay que adaptarlas a las necesidades de los clientes. Hay que adecuar oferta y demanda y atender a todos los clientes. Es un sector muy regulado en el que el BCE y sus políticas marca la dinámica del mercado. Estamos en un momento de tipos de interés negativos que van a estar muchos años y esto tiene un impacto muy importante al rendimiento y rentabilidad de los bancos y obliga a aumentar la eficiencia y revisar sus modelos de negocio para ser viables. Una sociedad necesita un sistema financiero robusto y las empresas necesitan unas entidades que le ayuden en sus procesos de expansión y actividad cotidiana. La banca tiene retos con la aparición de nuevos actores. Es un nuevo entorno en el que cada entidad financiera tiene que diseñar cómo lo va a hacer. Bankia es una empresa con unos ratios de capital y solvencia muy buenos y un consejo ejecutivo volcado en mantenerla como una entidad de referencia.

— ¿Irá el sector a nuevas fusiones o integraciones?

— Bueno, habrá que verlo. Puede ocurrir a nivel europeo porque como consecuencia de estos cambios de hábito de los consumidores podría tener sentido que algunas entidades tengan esta necesidad.

— Vivimos en un momento económico de desaceleración. Algunas voces dicen que es la antesala de una nueva recesión, ¿cómo lo ve usted?

— Mi impresión personal es que tenemos que ser pragmáticos y atenernos a los números, que son tozudos y nos dan realidades ante las que no podemos engañarnos. Los números enseñan una desaceleración a nivel mundial. Por primera vez vamos a ver a Alemania con un crecimiento negativo en el último trimestre del año, tenemos incógnitas como el brexit, tensiones comerciales a nivel mundial... y esto afecta a todas las economías del mundo. En este entorno más volátil e incierto las empresas tienen que ser más ágiles y anticiparse para vivir. dije en una entrevista y lo mantengo que los empresarios y directivos hemos aprendido a vivir constantemente en pseudocrisis porque la estabilidad a medio y largo plazo se ha perdido. Siempre ha habido ciclos económicos y siempre los va a haber. Yo confío en que no sea una recesión tan profunda como la de 2008 pero no nos debemos confiar. Tenemos que estar alerta para que el nivel de competitividad de nuestras empresas sea lo más alto posible y podamos pasar estos períodos de la mejor manera posible.

— En esa situación de pseudocrisis no se plantean la derogación de la reforma laboral.

— Desde APD somos apolíticos y no entramos a valorar las reformas. Pero, desde nuestra posición más liberal, entendemos que hay que buscar los caminos para equilibrar oferta y demanda. Tenemos una demanda de nuevos puestos y realidades que no existen en el mercado y tenemos que apostar por la formación y la educación. Nuestro foco está ahí.

— ¿Tiene la delegación de APD Canarias alguna peculiaridad frente al resto del territorio?

— He vivido fuera de España y luego en distintas comunidades y me he dado cuenta que los estereotipos e ideas preconcebidas de los perfiles no existe, es mentira. He encontrado grandes ejecutivos, directivos y emprendedores en todas partes. Eso es parte de la globalización. La formación se puede hacer desde cualquier sitio y eso nos equipara. Luego las características personales son un mundo. Hoy el talento no tiene fronteras.