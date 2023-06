Uber llega a Canarias

Uber continúa su expansión en España y este jueves ha llegado a Canarias. Desde las 9:00h de este jueves, Tenerife tendrá a su disposición los servicios de Taxi y el servicio de vehículos de lujo de Uber, Uber Black. Uber Black permitirá en las próximas semanas, además, realizar reservas con hasta 90 días de antelación.

Con este lanzamiento, Uber sigue apostando por la colaboración con el sector del taxi. Uber incluyó este servicio por primera vez en 2019 en Madrid, seguido de Málaga, Barcelona y Valencia en 2021, y Mallorca en 2023, lo que convierte a Tenerife en la sexta localidad española en contar con este servicio. En España, un total de 4.000 taxis trabajan ya con Uber, 3.000 de ellos en Madrid, ciudad en la que ganan el doble frente a solo servicios de mano alzada.

Los taxistas que se den de alta para trabajar con la app disfrutarán de una comisión de servicio del 0% hasta el 31 de agosto de 2023, 300€ por cada recomendación, y 150€ al completar los primeros 25 trayectos. Asimismo, durante las primeras 4 semanas, los conductores recibirán 300€ por semana si completan 50 viajes cada una de ellas.

Uber quiere dar respuesta al gran crecimiento de demanda de movilidad que está viviendo Tenerife en los últimos años. En esta primera fase del lanzamiento, los usuarios de Uber podrán hacer uso de los servicios de VTC y taxi en los municipios de Guía de Isora, Adeje, Arona y Granadilla de Abona, incluyendo el aeropuerto Sur Reina Sofía. La compañía monitorizará la operativa para valorar la posible expansión a otros municipios de la isla.

Felipe Fernández Aramburu, director general de España y Portugal: «Con este lanzamiento, continuamos apostando por España y por el sector del taxi. Queremos trabajar de la mano de los taxistas de la región, del sector turístico local y de las administraciones públicas para mejora de la movilidad en Tenerife»

Con el lanzamiento de Tenerife, Uber está presente en 9 localidades de España: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao, Granada, Mallorca y Tenerife.

OK Mobility, partner estratégico de movilidad de Uber

Este lanzamiento de Uber coincide con un acuerdo estratégico con OK Mobility a través del cual ambas compañías colaborarán para ofrecer a los usuarios mayores alternativas de movilidad durante su estancia en Tenerife. Con esta integración, las dos empresas ofrecerán descuentos especiales a sus respectivos clientes para que estos puedan combinar el alquiler de coche de OK Mobility con la contratación de servicios bajo demanda a través de la app de Uber.

El CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, ha celebrado el acuerdo alcanzado asegurando que «desde OK Mobility, y bajo nuestro firme compromiso de facilitar la movilidad de los usuarios por nuestra isla, estamos encantados de sumar esfuerzos junto a Uber para seguir cubriendo los desplazamientos de residentes y turistas. Sé que es un servicio que los tinerfeños echaban de menos y poder participar en mejorar el bienestar de la sociedad me hace muy feliz».